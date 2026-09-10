El proyecto TRAE del Círculo Empresarial Moralo registra ya unas 2.500 solicitudes del extranjero

El Círculo Empresarial Moralo ha transmitido su satisfacción por el avance que está desarrollando su proyecto TRAE que alcanza ya las 2.500 solicitudes - y que impulsó con el principal objetivo de dar respuesta a la falta de mano de obra que sufren distintos sectores empresariales desde hace tiempo en la comarca del Campo Arañuelo y La Vera, ámbito de actuación del colectivo.

Al mismo tiempo que pretende fijar población en las zonas rurales y evitar su despoblamiento.

De hecho, el Proyecto TRAE busca atraer trabajadores de Hispanoamérica para revitalizar la región de Extremadura. Este programa conecta a personas interesadas en vivir y trabajar con empresas locales que necesitan trabajadores especializados.

Para ello, además, se ofrece un contrato indefinido desde el primer día, vivienda compartida durante el primer año, y apoyo para la integración en la comunidad. Además, se considera la posibilidad de traer a la familia al segundo año.

Desde el colectivo se confirmó que ya se ha logrado que cinco personas estén trabajando en la comarca, concretamente, 1 en Navalmoral de la Mata, 2 en Talayuela y 2 en La Vera, todos ciudadanos llegados de Chile y Perú. Además, se trabaja ya en ampliar a más países.

De hecho, el presidente del Círculo, Ramón Barbado, se ha reunido esta semana con representantes de la Asociación Venezolana de Extremadura para incorporarse al proyecto para sumar apoyos.

En próximas semanas

Desde el Círculo Empresarial Moralo se confirmó además que en las próximas semanas 20 ciudadanos llegados del extranjero se incorporarán previsiblemente en distintos trabajos de empresas de la provincia. Éstas están relacionadas con sectores de talleres mecánicos, construcciones, empresa de artes gráficas, hoteles y empresas de servicios de grúa.

A todo ello, la asociación cuenta ya con más de 2.500 solicitudes recibidas de ciudadanos de países de América Latina, interesados en venir a trabajar y a vivir a España lo que permitiría dar un impulso a la lucha contra la despoblación y a dar respuesta a la falta de mano de obra.

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El proyecto TRAE cuenta también con el apoyo de otras asociaciones que han querido sumarse con el fin de dar respuesta a la problemática de falta de mano de obras en otras comarcas como son la Asociación de Empresarios Rivera de Gata, de Moraleja; y la Asociación de Empresarios de Coria y Comarca (Asecoc).