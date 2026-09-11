Un mural en la Fundación Cultural Concha de Navalmoral de la Mata homenajea a la lectura y los más pequeños

La lectura y la infancia son los protagonistas del nuevo mural que ya puede contemplarse en el patio de la Fundación Concha. Una obra de aproximadamente 6 por 8 metros que ocupa una de las paredes interiores de este espacio y que guarda una relación directa con la actividad y la historia de la institución.

La escena, protagonizada por niños en una biblioteca, conecta con uno de los principales vínculos de la Fundación Concha con la ciudad: los libros, la educación y el fomento de la lectura.

La institución cuenta con una biblioteca infantil y desarrolla a lo largo del año distintas actividades culturales y de animación a la lectura.

El mural ha sido promovido por el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y realizado por el colectivo artístico local Tía Homes. Para su ejecución ha sido necesario un trabajo previo de preparación de la pared, llevado a cabo por operarios municipales, y el acceso al patio de la Fundación durante el proceso.

La actuación ha sido posible, además, gracias a la cesión de la pared por parte de la familia Carrasco Dorado y Dorado Recuero, propietaria del edificio colindante, a quienes el Ayuntamiento agradece su disposición para hacer posible la intervención.

El resultado es una nueva imagen para uno de los espacios de acceso a la Fundación Concha y una intervención que encuentra en el propio carácter de la institución el motivo para su temática: acercar los libros y la cultura a los más pequeños.

El nuevo mural se suma a otras obras realizadas recientemente en distintos espacios de Navalmoral, entre ellas la situada en la calle Antonio Concha, próxima a la Fundación y vinculada al Carnaval, y la de la calle Pablo Luengo, dedicada al comercio.

Precisamente, ayer la concejal de Cultura del ayuntamiento, Cristina Marcos, visitó el lugar para ver el mural junto con una representante de la Fundación Cultural Concha.

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