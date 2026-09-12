Salud
El Proyecto RADAR acercará el cribado de la enfermedad renal crónica a Navalmoral de la Mata el día 29
Habrá unidad móvil de 15.30 a 19.30 horas en la Plaza del Jardincillo, donde se podrá realizar un sencillo cribado para detectar posibles alteraciones renales
El Proyecto RADAR acercará a la población del Área de Salud de Navalmoral de la Mata el cribado de la enfermedad renal crónica (ERC) a través de una unidad móvil sanitaria que recorrerá distintos municipios.
En Navalmoral de la Mata, la unidad móvil estará el 29 de septiembre, de 15.30 a 19.30 horas, en la Plaza del Jardincillo, donde se podrá realizar un sencillo cribado para detectar posibles alteraciones renales de forma precoz.
La prueba consiste en un test de orina sencillo, realizado por personal de enfermería, que permite obtener un resultado orientativo en pocos minutos.
Esta iniciativa facilita la detección precoz de posibles alteraciones relacionadas con la función renal y acerca este tipo de pruebas a la población, favoreciendo la prevención y el seguimiento de la salud renal.
RADAR incorpora además herramientas tecnológicas avanzadas para el seguimiento de los pacientes diagnosticados, basadas en inteligencia artificial. El asistente virtual de voz LOLA realizará llamadas periódicas automatizadas para monitorizar la evolución de las personas con enfermedad renal crónica.
Esta tecnología permitirá detectar de forma temprana posibles signos de empeoramiento y facilitar una atención más preventiva, personalizada y cercana.
De esta manera, la región apuesta por la prevención, la innovación y la equidad en el acceso a la atención sanitaria, acercando la detección precoz de la enfermedad renal crónica a los municipios rurales y favoreciendo una intervención temprana que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a reducir el impacto de esta patología en la población.
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