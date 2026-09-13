El bailarín cacereño Álvaro Payo recibe muestras de apoyo de profesionales de la danza de Navalmoral de la Mata

El bailarín de Cáceres Álvaro Payo sigue sumando apoyos para que pueda conseguir su objetivo de continuar sus estudios y formación en el English National Ballet School. Si hace poco el gerente de la Fundación Atrio, en Cáceres, José Polo, anunciara su ayuda económica para respaldar y sostener los elevados gastos que le supondrán a Payo su estancia en Londres mientras desarrolla su formación como bailarín, en esta semana han surgido nuevas voces de apoyo por parte de los profesionales de la danza.

Concretamente, Juan Luis Leonisio, gerente del Espacio Cinético TaKtá, que se encuentra en Navalmoral de la Mata, expresó su apoyo a Payo para que pueda llegar a cumplir su sueño de triunfar en el English National Ballet School.

Por ello, lanzó una petición a las instituciones para reivindicar a que «hagan un mayor esfuerzo para ayudarle». Leonisio recalcó que apoyar el talento extremeño «es una inversión que se devolverá con creces», afirmó.

Precisamente, Leonisio sabe lo que es este sector ya que desde hace años conoce de cerca el esfuerzo que tienen que realizar los profesionales del mundo de la danza, ante el escaso apoyo económico que muchas veces sufren por parte de las administraciones. Sin embargo, el gerente del Espacio Cinético TaKtá de Navalmoral animó a seguir luchando y a trabajar cada día.

En estos días, su compañía Paspie Danza organiza el certamen internacional de DanzaExtrema 2026 que cada año reúne en Navalmoral a profesionales de la danza y coreografía de España y de otros países.

Un evento que premia distintas creaciones coreográficas de alto nivel. Se muestra como soporte y apoyo a la danza, tanto a creadores con menos experiencia como a coreógrafos más consolidados, para que puedan desarrollar su faceta creativa así como su carrera profesional.

Joven promesa

En el caso del cacereño bailarín Álvaro Payo había conseguido lo más difícil, superar las pruebas de una escuela internacional especializada en la formación profesional de bailarines clásicos.

Lo que no estaba resuelto era cómo pagar todo lo que viene. Con su mirada puesta en Londres se le abre una puerta enorme para alguien que había empezado a bailar con 10 años y que, con solo 17, veía la posibilidad de continuar su preparación fuera de España.

El problema aparece en las cifras. El curso supera los 25.000 euros, una cantidad que su familia no puede asumir. Tras conocer la situación económica, la escuela volvió a estudiar el caso y planteó cubrir la matrícula.

También se puso sobre la mesa una posible ayuda adicional, superior a 10.000 euros, destinada a afrontar parte de la estancia. Pero Londres no es solo la matrícula. Alojamiento, manutención, desplazamientos, viajes y los trámites necesarios para instalarse en Reino Unido elevan considerablemente la factura de un año de formación. Ahí estaba el último obstáculo.

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De momento, el Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación Provincial de Cáceres trabajan en ofrecer apoyo económico mientras voces como la de Juan Luis Leonisio, director gerente del Espacio Cinética TaKtá, que se encuentra en Navalmoral de la Mata, también claman para que se ayude al bailarín a cumplir su sueño: seguir formándose en Londres.