La Fundación Academia Yuste trabaja en la búsqueda de acciones conjuntas con el Campo Arañuelo

El director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Fernando Pizarro, ha mantenido distintas reuniones con agentes de la comarca del Campo Arañuelo con el objetivo de sentar y fijar las bases de futuras iniciativas conjuntas que sirvan para impulsar proyectos que conecten los objetivos y actividades de la Fundación con las que puedan desarrollarse y llevarse a cabo en el entorno de la comarca y sus pueblos.

Así, durante estas últimas semanas, Pizarro se ha reunido con el presidente de la Asociación para el Desarrollo del Campo Arañuelo y el norte de los Ibores (Arjabor), y alcalde de Bohonal de Ibor, Carlos Utrilla;un colectivo que trabaja desde hace años por la puesta en marcha de proyectos que permiten el desarrollo de la comarca de Navalmoral de la Mata. Proyectos que están relacionados con distintos sectores y que durante décadas han impulsado las zonas rurales.

Por otro lado, Pizarro también se ha reunido con el alcalde de Belvís de Monroy y presidente de la plataforma ‘Sí a Almaraz, sí al futuro’, Fernando Sánchez Castilla, y con presidente del Círculo Empresarial Moralo, Ramón Barbado. Este colectivo precisamente en estos días desarrolla el proyecto TRAE para conseguir que ciudadanos de países de latinoamérica vengan a vivir y a trabajar a la comarca con el fin de dar respuesta a la falta de mano de obra que sufre la misma.

En estas reuniones, el director de la Fundación Yuste ha trasladado su intención de trabajar conjuntamente para prepartar programas conjuntos que sirvan para el desarrollo y difusión de la zona, así como para construir un plan cultural y formativo que ayude a consolidar las bondades del norte de la provincia de Cáceres.

Entorno y cultura

«La Fundación Yuste está al servicio de todos los extremeños, y especialmente de todas aquellas instituciones, agentes, entidades y asociaciones de la zona que vean en nosotros una oportunidad para impulsar el desarrollo regional, fortalecer la identidad europea y transformar nuestro entorno a través de la cultura y la educación», manifestó.

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Además, el director de la Fundación Yuste realizará otros encuentros con agentes de la zona para conocer de primera mano actividades y preparar programas conjuntos que sirvan para colaborar en la construcción de una Extremadura más próspera, unida e integrada en el marco europeo e iberoamericano.