El III Encuentro de Cortadores de Jamón congrega a 21 profesionales en Navalmoral de la Mata

La III edición del Encuentro de Cortadores de Jamón que se ha celebrado el pasado fin se semana en Navalmoral de la Mata ha reunido a un total de 21 profesionales. Así lo ha dado a conocer el ayuntamiento que ha detallado que se han implicado recortadores llegados de distintas ciudades de España.

Cada año este evento se dedica a fines solidarios y en esta ocasión este acontecimiento se ha transformado en un acto a beneficio de Afemca Esclerosis Múltiple Campo Arañuelo.

Desde el colectivo se ha expresado el agradecimiento a todos los cortadores y cortadoras que han participado y, por supuesto, a todas las personas que se han acercado y han colaborado con esta iniciativa.

Este año, además, el evento ha contado por primera vez con una participante de solo 9 años, que se ha animado a ponerse al frente de la mesa de corte.

Esta cita está promovida por Joaquin Sanchez y ha contado con la colaboración del ayuntamiento y de distintas empresas y establecimientos locales de hostelería.

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Además de la degustación, el evento ha contado con actividades complementarias como sorteos, regalos y diversas sorpresas, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y reforzar el carácter festivo de la cita.