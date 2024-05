El último baile de Álex Herrera

La transición de una temporada a otra está plagada de rumores. Así funciona el mercado de fichajes: aunque los futbolistas comiencen a disfrutar del descanso en su vertiente deportiva, es complicado para ellos desconectar en mitad de la efervescencia de un mercado que empieza desde bien pronto y no acaba hasta que se cambia la hoja del calendario de agosto a septiembre. En mitad de ese proceso está un Álex Herrera que ha terminado la temporada con el Olivenza y comienza a plantearse cuál será su futuro de cara al próximo curso. «Una temporada más disfrutando cada momento. Gracias a todos los que nos apoyaron; afición y directa por estar ahí con nosotros a pesar de las dificultades». El futbolista. de 34 años también quiso dirigirse a sus compañeros en el césped. «A los compañeros y cuerpo técnico: gracias por hacerme disfrutar como si fuera un niño chico», publicó en su cuenta oficial de ‘X’.

Aprovechando el cambio de curso, en Badajoz cada vez son más los que sueñan con su regreso. Hay quien apunta incluso que éste ya está hecho.El propio jugador, no obstante, se muestra más cauto. «Todavía no me han contactado», admite. No obstante, Herrera se deja querer. «Ojála volvivera. Sé que es un secreto a voces, pero volvería con los ojos cerrados», declara.

Sería un futbolista que encajaría a la perfección en la idea que tienen en el club blanquinegro para un nuevo proyecto en el que la urgencia por subir marca la planificación. Tanto el entrenador y director deportivo Luis Oliver Sierra, como el director general, Javier Peña han coincidido en que quieren formar un plantel «con jugadores contrastados y de la tierra que sientan al Badajoz», una descripción en la que el futbolista pacense encaja a la perfección. No obstante, habrá que esperar a los movimientos de mercado para comprobar cómo se desarrollan los acontecimientos.

Tercera etapa

Si se confirma la llegada de Álex Herrera, sería la tercera etapa en el Nuevo Vivero. La primera vez emergió desde la cantera y acabó convirtiéndose en un ejemplo de jugador formado en las categorías inferiores que se hizo un sitio en el primer equipo. No obstante, el equipo entró en liquidación y acabó desapareciendo en el verano de 2012. El futbolista se quedó en la capital pacense en las filas de la UDBadajoz y posteriormente se marchó al Marbella, equipo con el que logró un ascenso a Segunda B.

Cuatro años después de su obligada marcha, Álex Herrera regresó al Badajoz para comandar el proyecto de ascenso a la categoría de bronce que se consumaría solo un año después en Calahorra. No obstante, la segunda etapa del canterano en el Nuevo Vivero sólo duraría dos años, ya que en 2018 se vio obligado a dejar el club, ya que quedó descartado tras la llegada de Patxi Salinas.

Justo en ese verano, Herrera marchó a Don Benito, equipo en el que se consolidaría y se convertiría en todo un buque insignia.Tras un lustro como calabazón, se unió a las filas del Olivenza, donde ha vivido este último curso.

Ahora, con el jugador de nuevo en el mercado, vive horas intensas al relacionarse su futuro con el equipo de sus amores y se mantiene a la espera de poder aclarar su destino.

