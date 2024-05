Unai Sordo destaca la reforma del subsidio de desempleo por su incidencia en CCAA como Extremadura

El secretario confederal de CCOO, Unai Sordo, ha calificado de “una buena noticia” la aprobación del decreto que mejora “notablemente” el acceso a los subsidios por desempleo, que tiene una “incidencia particular” en territorios como Extremadura, al facilitar por primera vez el acceso a esta ayuda a las personas que vienen del régimen agrario.

Sordo ha hecho esta declaraciones antes de participar este miércoles en Badajoz en las jornadas “Repercusiones de las Elecciones Europeas en el mundo del trabajo”.

Ha señalado que la reforma ha sido pactada con las organizaciones sindicales, aunque “aún queda algún fleco por cerrar”, como por ejemplo “alguna cuestión referida al complemento salarial que permite la compatibilidad entre la prestación del desempleo y el trabajo que todavía está por definir, pues posee margen de mejora”.

En líneas generales “es un buen decreto, ya que mejora las cuantías de las prestaciones y el universo de personas que se pueden acoger a estos subsidios”, ha destacado el sindicalista.

A su juicio, la norma tiene una incidencia particular en territorios como Extremadura pues “facilita por primera vez el acceso al subsidio a las personas que vienen del régimen agrario” o “por su clarísimo sesgo de género”, ya que tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial son ocupados por mujeres en España.

Además, Sordo ha dicho que “ya vale con el soniquete de que en España la gente no trabaja porque accede a paguitas, mensajes que son un escándalo clasista”.

En este sentido, ha expuesto que “en sectores como el campo miles de temporeros se desplazan a realizar la vendimia a Francia y no hay que ser un genio” para entender que esta situación se debe “a mejores condiciones salariales”.

CCOO ha llamado al voto “progresista” en las próximas elecciones europeas con el objetivo de frenar “el riesgo de la regresión en derechos fundamentales y civiles con la alianza de derecha y ultraderecha”, pues aunque las instituciones comunitarias “parezcan lejanas” deciden en ámbitos muy importantes para la ciudadanía.

Elecciones europeas

El secretario confederal del sindicato, Unai Sordo, ha dicho a los medios en Badajoz que en los comicios europeos del 9 de junio “está en juego la orientación que se le dé a Europa”.

En este sentido ha señalado "dos riesgos enormes”, pues si hay una amplia alianza de derechas y ultraderechas reforzada el continente puede sufrir una regresión de derechos civiles "como no se ha conocido en décadas”.

“Además, o Europa avanza en un proceso de integración o corre el riesgo de desintegrarse, -ha dicho- y la emergencia de fuerzas ultraderechistas nacionalistas puede suponer este proceso de desintegración europeo”.

En relación a la polémica surgida con el presidente argentino, Javier Milei, ha dicho que “más allá de la crisis diplomática, que se entiende”, comparte la posición del Gobierno de España, puesto que el planteamiento de Javier Milei “es un atraso en términos de civilización, lo mismo que plantean Santiago Abascal, Marine Le Pen o Viktor Orbán... romper los consensos constitucionales”.

“Lo que dice este personaje, por más ridículo y excéntrico que aparente ser y lo es, incide en volver a la ley de la selva o a las viejas jerarquías machistas, homófobas, racistas y xenófobas", ha dicho Unai Sordo.

No obstante, ha incidido en que "ya no es un friki, es el presidente de la República Argentina, esto es un peligro reaccionario como el que no se ha conocido en Europa en los últimos 40 o 50 años”.