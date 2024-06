"Si marcho, estaría deseando volver a jugar en el Badajoz"

En el mundo del fútbol a veces hay que decir adiós. En otras, por contra, existe la oportunidad de seguir en el club al menos durante otro año más. Pero a veces toca vivir una cara no menos amarga. Y es en la que se encuentra inmerso Miguel de Jesús Narváez López (Badajoz, 2002), más conocido como Miguel Narváez. Un guardameta que ha vivido el fútbol pacense durante toda su vida. Se formó en los Maristas, llegó al Badajoz en alevines, fichó posteriormente por el Don Bosco y regresó al club blanquinegro, donde ha estado hasta ahora que termina contrato. El guardián de las porterías pacenses, que algún día también fue delantero, ha compaginado, durante los últimos cuatro años, su vida deportiva con la carrera de Medicina en la Universidad de Extremadura. Actualmente, su situación futbolística es el limbo más absoluto, ya que se encuentra sin equipo después de que el conjunto blanquinegro haya anunciado que no sigue en el club. No obstante, el propio jugador tiene su propia forma de ver la realidad y así lo hace ver en esta entrevista.

Esta temporada ha sido complicada para el Badajoz, tanto deportivamente como extradeportivamente. ¿Cómo la ha vivido?

Estoy seguro de que a cualquier compañero de primer año le ha afectado, seguro. Yo llevo entrenando con el primer equipo más o menos cinco años y, desde hace tres, han sucedido todo tipo de cosas. Aun así, este año me he seguido sorprendiendo de cosas que han pasado. Por la vida que llevo, lo relativizo todo un poco. Pero no ha sido ni mucho menos lo idóneo y se ha visto reflejado en lo deportivo. Aparte de que no hemos estado a la altura los jugadores, el cuerpo técnico ni el propio club.

¿Se ha sentido en algún momento engañado con falsas promesas?

No me he sentido engañado, pero sí decepcionado. Entiendo que a cada uno le tienes que vender su película y el fútbol funciona así. Entran en juego muchos factores que no dependen de ti muchas veces.

La AFE ha ganado el procedimiento abierto contra el Badajoz y, por tanto, los jugadores deben cobrar íntegramente el contrato. Imagino que, según el comunicado del Badajoz, ha perdonado mayo, pero ¿ha cobrado abril?

Individualmente hablando, sobre el comunicado del otro día del club, no sé exactamente el motivo por el que me incluyen en ese conjunto de jugadores. No he llegado a ningún acuerdo con el club, hablé en su día de que quería terminar los exámenes el 3 de junio y a partir de ahí sentarme, ver detalladamente todo lo que hay sobre la mesa y decidir mi futuro. El club sabe que no iba a decidir hasta principios de junio. Entonces, tampoco entiendo el comunicado porque yo no he llegado a ningún acuerdo como sí han hecho otros compañeros respecto al mes de mayo. A día de hoy yo tengo contrato hasta el 30 de junio y ahora es cuando tengo que analizar mis opciones y decidir. Respecto a haber cobrado, no lo he hecho desde abril.

Al ver el comunicado, todo parecía indicar que se había acabado su etapa en el Badajoz. Pero parece ser que aún no tiene nada decidido, ¿no?

No tengo nada decidido, pero es complicado tomar una decisión. Se juntan muchas cosas y hay que estudiarlo y valorarlo todo. Va a ser difícil tanto si tengo que decidir una cosa, como si tengo que decidir la otra. Todo tendrá sus pros y sus contras. Durante estas semana veré todo detalladamente, lo hablaré en casa y llegaremos a una conclusión

¿Puede decir los destinos que se plantea?

Creo que la gente se hace una idea. Si yo salgo de aquí seguramente sea a un filial o un proyecto muy importante. Sinceramente, siempre pensaba en quedarme aquí toda la vida. Veremos a ver. Si salgo será para exprimir esa faceta de sub-23 al máximo.

En caso de que definitivamente se marchase del Badajoz, ¿tiene pensado que sea un hasta luego?

Obviamente. Si yo acabase saliendo de aquí, me encantaría en un futuro volver hecho mejor futbolista y persona. Y con un club, también, en un mejor momento, eso sí. Ojalá poder volver a vivir esos años buenos. Siempre lo he dicho, primero me gustaría jugar en el Badajoz. Eso lo he conseguido. Y segundo, jugar en el Badajoz en el fútbol profesional. Si marcho, estaría deseando en el día de mañana poder volver a jugar en el Badajoz.

P. Como aficionado y como jugador, ¿qué quiere decir a los blanquinegros y blanquinegras?

Que ahora mismo se está atravesando un desierto, porque es la realidad, ahora mismo todo es negativo, todo es cuesta abajo. Hay que aguantar e intentar valorar los pequeños buenos momentos. Hay que intentar apoyar lo máximo posible, hay que exigir, obviamente, siempre y hay que relativizar las cosas. Es una suerte tener a tanta gente que viva así por el club.