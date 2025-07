Vecinos del Corazón de Jesús en Badajoz: "Nos sentimos abandonados"

Rafael enseña un periódico que guarda desde 1975 con la noticia de que el Corazón de Jesús carecía de agua y de luz. En la foto sale su madre, con 50 años menos. Antonia, que tiene ahora 85, sigue viviendo en su casa, en la única calle de un barrio que surgió hace un siglo y cuyos vecinos dicen sentirse abandonados por el ayuntamiento.

La única calle tiene una veintena de viviendas en hileras a ambos lados, todas de una sola planta, además de varios almacenes de muebles, una tienda y dos bares con terraza en el acceso desde la carretera de Olivenza, que tienen una actividad constante con la gente de paso. A la hora del desayuno se llenan. Recibe su nombre de la ermita del Corazón de Jesús, que se levantó en 1880 y donde todos los domingos se celebra misa. Sobre todo en verano acuden muchos creyentes, porque hay más familias viviendo en los chalés de alrededor. El Corazón de Jesús abarca urbanizaciones del entorno (El Plantío, el Cuartón de la Abuela, el Mercadillo, con unos 150 chalés).

«Somos un barrio de Badajoz y se supone que deberíamos tener lo que tienen todos los barrios»

Maribel Díaz Gordillo tiene 63 años y ha vivido siempre en el Corazón de Jesús. Sus padres se asentaron allí porque «se vinieron del pueblo a trabajar en los cortijos a Badajoz». Se compraron el terreno y construyeron la casa. «Somos un barrio de Badajoz y se supone que deberíamos tener lo que tienen todos los barrios», explica, «pero nos tienen olvidados».

Situado a 6,5 kilómetros del casco urbano, tienen código postal (06011, el mismo que Valdepasillas), servicio de recogida de basuras, red de saneamiento y un depósito de agua situado junto a la iglesia desde donde no llega el agua a las casas con suficiente presión. Supuestamente,e tiene dos motores y solo funciona uno, en mi casa sale un hilo de agua», señala Nazaret. Cerca están los contenedores, donde vierten la basura todas las urbanizaciones del entorno. Los vecinos de la calle se quejan de que dejan fuera las basuras. Alrededor, hay pasto seco. Cuentan que la hierba solo se corta «cuando las fiestas», a mediados de junio, pero crece «y hay garrapatas y bicherío, no tiene mantenimiento», se quejan.

Dos vecinas señalan las aceras levantadas. / Andrés Rodríguez

Carecen de autobús urbano. Aprovechan la línea de Olivenza, que pasa cada hora. Otra vecina explica que tienen mucha dependencia del coche y si se les estropea, deben usar taxis. Nazaret apunta que además los deja en la estación de autobuses de Badajoz, alejada de cualquier servicio.

Maribel señala que las mejoras del barrio datan de cuando era alcalde Manolo Rojas, que fue el que instaló el depósito de agua, alquitranó la calle y detrás de la iglesia colocó porterías de fútbol y cestas de baloncesto. Desde entonces (más de 30 años) «no ha habido ninguna mejora». Las aceras -que son de cemento, no de baldosas- datan de hace 50 años y «están todas levantadas». En la calle viven muchas personas mayores, la mayoría, y les complica salir de sus casas. Varias caminan con andador y una vecina, en silla de ruedas. «Yo no puedo pasear por estas aceras, a veces me voy por el medio, pero me puede llevar un coche», se lamenta Antonia, que se pasa los meses metida en casa.

Sin imbornales

No hay ninguna papelera y tampoco imbornales. En su origen tenían un pozo séptico y cuando llovía se llenaba. Los imbornales se taparon para que no ocurriera. Cuando alquitranaron la calle se los llevaron por delante. Hay vecinos que pueden localizarlos. Esto provoca que al llover el agua corre calle abajo hasta la carretera y se forman «lagunas».

Al ser una vía de acceso a las urbanizaciones del entorno, la calle soporta muchísimo tráfico. Los vecinos intentaron quitarle el paso, pero fueron a juicio y lo perdieron. Este diario fue testigo del trasiego continuo de vehículos, que no siempre respetan el límite de velocidad. Hay familias con niños y muchos abuelos que cuidan de sus nietos. En verano son más. Como no existe un parque donde puedan jugar, están en la calle y los adultos todo el tiempo avisándoles: «¡Cuidado, que viene un coche!». «Es un peligro muy grande», recalca Nazaret, que lleva diez años en el barrio. Y si llaman la atención a los conductores se producen enfrentamientos. Los vecinos piden medidas para que reduzcan la velocidad. En mitad de la calle colocaron una banda sonora, pero no logra su cometido. «No frena a los coches pero sí el agua, y cuando cae una tormenta si tienes que cruzar te pones chorreando».

Hay más. En la carretera de Olivenza, metros antes del acceso al Corazón de Jesús existen semáforos que deberían ponerse en rojo cuando se circula a más de 50 kilómetros por hora. Maribel asegura que no es así. Los niños van al colegio Guadiana y tienen transporte escolar. Para coger el autobús deben cruzar la carretera y por los pasos de cebra no se sienten seguros. «La verdad es que estamos un poco enfadados, no pedimos nada del otro mundo, solo cosas esenciales».

Tienen asociación de vecinos. En junio han celebrado las fiestas del bario. Toni Blanco, que pertenece a la directiva, asegura que todas las deficiencias las han trasladado al ayuntamiento, por escrito y con reuniones «para que tengamos mantenimiento y mejoras que no se hacen».

Candelario y Antonia, en la puerta de su casa. / Andrés Rodríguez

A pesar de los pesares estos vecinos, que se conocen todos, han elegido vivir en este lugar. «Es muy familiar». No es fácil hacerse con una de sus viviendas. A Maribel le gusta «porque es una zona muy tranquila y se vive muy bien, estamos muy cerca de Badajoz, aunque es verdad que necesitas un coche». Antonia y Candelario (padres de Toni) tenían una casa con parcela en El Plantío. Hace cinco años se trasladaron al Corazón de Jesús, «porque aquí estamos más acompañados», al lado de su hija, que vivía en Badajoz «y me vine aquí buscando la tranquilidad». «Estamos encantados», añade Candelario. Todas las tardes los visitan sus nietos. Antonia sufre mucho con los coches. «Me pongo negra con la velocidad». Nuria llegó hace cuatro años. «Estuvimos buscando vivienda para comprar, me salió la oportunidad, mis padres se han criado aquí y me gustaba, se vive muy tranquilo», a pesar de las deficiencias. «Las aceras levantadas, sin parque, hay poca presión en el agua, noté el cambio de vivir en Badajoz, me sorprendieron muchas cosas, los niños juegan en la calle y los coches no pasan a 20».