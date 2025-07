Investigan el intento de robo con una retroexcavadora en la única sucursal bancaria de Vivares

La única sucursal bancaria de la localidad de Vivares (Entidad Local Menor de Don Benito) ha sufrido esta semana un robo con fuerza. Un suceso que ha causado importantes daños materiales en sus instalaciones y que además ha generado preocupación entre los vecinos. Sin embargo, la Guardia Civil se encuentra investigando lo ocurrido desde hace varios días con el objetivo de identificar y detener a los responsables. «Se están poniendo todos los medios para esclarecer lo sucedido lo antes posible», señala el alcalde de Vivares, Jairo Pino, quien reconoce que el intento de robo provocó «destrozos razonables». Pino asegura que el consistorio ya se ha puesto en contacto con la dirección de la entidad bancaria para conocer el alcance de los daños, los plazos de reparación y las posibles soluciones provisionales que puedan minimizar las molestias para los usuarios.

Asalto sin el éxito esperado

El propio edil reconoce también que afortunadamente, y a pesar de lo aparatoso del suceso, los asaltantes no consiguieron sustraer el dinero que había en el cajero que intentaron arrancar de cuajo. No obstante, sí lograron llevarse una pequeña cantidad que había en caja, según Pino.

En cualquier caso, el regidor vivareño ha transmitido un mensaje de tranquilidad a sus vecinos e insiste en que la localidad «sigue siendo un pueblo seguro», y que no se permitirá que «actos aislados como este alteren nuestra convivencia».

No obstante, No obstante, este mismo martes, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, señalaba a preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa en Badajoz que la retroexcavadora utilizada por los asaltantes en Vivares había sido previamente robada en la vecina localidad de Valdehornillos y reafirmó las palabras de Jairo Pino señalando que no se llevaron ningún botín. De igual forma, añadió que los presuntos delincuentes también habrían utilizado un coche robado en la localidad de Ruecas.