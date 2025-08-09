Carmen De Matos, la artista que proyecta lo 'invisible' de Badajoz

Las ideas de Carmen De Matos (@carmendematosart) son casi tan originales como sus obras. Ya no solo pasea con sus cuadros por las calles de Badajoz, ahora también lleva un proyector. Aunque esta vez se mueve por lugares algo más escondidos. Ello se debe a su último proyecto, 'Invisible', con el que esta joven artista pacense tiene como objetivo resignificar el valor y la belleza de espacios recónditos y deshabitados de la ciudad.

Este consiste en la proyección in situ en esos lugares de vídeos que generan la palabra 'Invisible' a través de la interpretación del código morse. Las piezas se componen de dos imágenes que se repiten una y otra vez hasta formar la palabra: un ojo abierto y un ojo cerrado, que equivalen al punto y la raya que se utilizan para comunicarse en este lenguaje, respectivamente.

De Matos utiliza el parpadeo del ojo como metáfora de aquello que existe pero que pasa desapercibido. "El parpadeo es algo que estamos hartos de ver y sentir pero que no prestamos atención ninguna. Pues en Badajoz y Extremadura pasa lo mismo. Tenemos muchos lugares con una gran memoria colectiva y un patrimonio inmenso que prácticamente están abandonados y olvidados. El fin de este proyecto es darle ese valor que se merecen y hacer que la sociedad reflexione sobre la memoria colectiva, el pasado y la pérdida de identidad", señala.

La artista lleva a cabo la elección de estos espacios de forma subjetiva, ya que cada uno plantea una historia diferente a cada persona. En ese sentido, De Matos utiliza en cada proyección un ojo diferente. "Los ojos proceden de familiares, amigos, o incluso en alguna he puesto los míos. Al igual que los lugares, cada ojo tiene su propia historia. Por eso es necesario que sean distintos en cada proyección", comenta.

El proyecto aún se encuentra en su fase inicial, pero lleva mucho tiempo en la cabeza de Carmen De Matos. Desde bien pequeña la artista se ha sentido atraída por los espacios abandonados, y ahora, "que ya tengo soltura y experiencia", ha encontrado una forma de sacar a relucir esa pasión. "Llevo bastante tiempo realizando un proyecto de investigación con el apoyo de historiadores, arqueólogos y la Real Sociedad Económica Extremeña Amigos del País para poder documentarme y conocer estos lugares y la historia que tienen detrás", explica.

Hasta el momento, ha llevado a cabo tres proyecciones. Estas han tenido lugar en las ermitas de Nuestra Señora de la Consolación y Nuestra Señora del Rosario, en la capilla del antiguo Hospital Militar de Badajoz en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación y por último, en el Molino de la Tarasca. De Matos realiza las intervenciones de noche y sin presencia de público. Sin embargo, la artista comparte el resultado a través de las redes sociales. "También busco que los pacenses aprendan y conozcan su historia. Las redes me dan la posibilidad de hacer un vídeo explicativo y didáctico, que acompaña a la intervención, donde muestro un poco esa historia que está detrás del lugar que he elegido".

Juegos visuales

Tras una premeditada elección del espacio elegido, De Matos realiza una investigación a fondo de este para escoger el lugar exacto donde proyectar el ojo. Además de que sea fácil proyectar en él, y "no tenga mucho ruido", el sitio debe otorgar a la artista la posibilidad de hacer juegos visuales con la proyección. "Sería muy aburrido si lo ponemos en una pared plana", comenta entre risas mientras añade: "Por ejemplo, en la intervención en el Molino de la Tarasca, tenía muy claro donde quería poner el ojo. Nada más proyectar en el agujero, me vino a la mente que había una especie de gigante escondido ahí dentro y estaba asomando el ojo para mirarme".

La pretensión de la artista es continuar con este proyecto durante mucho tiempo e incluso asegura que irá más allá. "Mi intención es ampliar 'Invisible' por toda Extremadura. Si consigo financiación de algún tipo y si todo sigue como hasta ahora, me estoy planteando hacer una exposición o experiencia inmersiva con muchos ojos proyectados a la vez".

Por ahora y hasta nuevo aviso, solo se centrará en Badajoz. Y quizás en alguna pedanía.