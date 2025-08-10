Arde un camión de bomberos y desalojan a varias familias durante el incendio entre La Banasta y Las Vaguadas en Badajoz

Un incendio entre la zona de La Banasta, Las Golondrinas y Las Vaguadas en Badajoz, ha requerido el trabajo de un importante despliegue de medios del parque de Bomberos de Badajoz, tres retenes y un helicóptero del plan Infoex, así como varias dotaciones de Policía Local y Nacional.

El fuego se ha declarado en torno a las 14.30 en las proximidades de La Banasta, pero un cambio del viento lo ha desplazado en dirección a la barriada de Las Vaguadas. La virulencia de las llamas ha sorprendido tanto a vecinos como a efectivos de bomberos. En tan solo unos minutos el fuego había avanzado los poco más de 450 metros que separan el punto de inicio del incendio de la urbanización Las Golondrinas.

"En cinco minutos estaba el fuego entrando en casa"

"Ha sido horroroso, aquí había cuatro niños pequeños cuando se ha producido el incendio, una de menos de dos meses. Todos han tenido que salir huyendo para protegerlos", comienza contando Yolanda Rodríguez, una de las vecinas afectadas de la urbanización Las Golondrinas. "Cuando el fuego lo tenían entrando ha llegado la Policía diciéndonos que nos fuéramos, pero hemos querido quedarnos para apagar desde dentro lo que se pudiera porque todavía no habían llegado los bomberos", explica.

"Eran las 14.30 cuando mi hijo ha ido a comprar pan ha visto un poco de humo en La Banasta y me ha avisado". Como es algo que "cada año pasa" ya saben las medidas preventivas que desarrollar, por eso se ha puesto a mojar el seto y la zona circundante de su vivienda para refrescarla y protegerla. "Hemos llamado a los bomberos y cinco minutos después estaba el fuego entrando en la casa", cuenta visiblemente nerviosa Rodríguez. Según denuncia, "esto ocurre todos los años porque los propietarios de esa parcela no lo desbrozan nunca".

A lo largo de los años han reclamado a la Junta de Extremadura, a los bomberos y al ayuntamiento que pongan solución y exijan la limpieza de estos terrenos, pero nunca le han dado respuesta. La última vez que solicitó que se desbrozaran fue la pasada semana: "Llamé al ayuntamiento, tomaron nota, para no hacerme caso, como siempre", dice esta vecina. Y asegura que "no se hará nada hasta que no haya una desgracia". Por ello, reclaman que el ayuntamiento sea el responsable de exigir que esté limpia: "Existe una normativa. Queremos que se cumpla", pide esta mujer.

Entre los daños materiales que han registrado en su vivienda hay árboles, parte del césped del jardín, gran cantidad de leña que tenían guardada y parte del seto que rodea la parcela que tenía 40 años. Asimismo, los muebles del jardín han sufrido desperfectos que se han quedado en una "anécdota porque estábamos nosotros aquí echándole agua a todo esto, si no hubiera salido la casa ardiendo". Pese a que el fuego no ha entrado, el humo sí que ha accedido. "No deja de saltar la alarma constantemente porque está lleno de humo. Por el momento, no podemos entrar", explica Yolanda Rodríguez.

Desbroce particular

Como ella, su vecina, Nati Delgado, también lleva reclamando que se desbroce este terreno: "Es tierra de nadie. Todos los años pedimos el desbroce o que reclamen a sus propietarios su limpieza. Pero ni una cosa ni la otra. El ayuntamiento no toma parte", critica. Desde hace mucho tiempo viven con el miedo de que el fuego entre en su propiedad. Por ello, personalmente limpian los exteriores de su vivienda como una medida de protección: "Mi marido lo desbroza todos los años para que no seamos más carne de cañón", explica Delgado. Pero "nadie se hace cargo de la parcela que tenemos al lado". Ella lo tiene claro, "hoy había podido pasar una desgracia, porque los pinos que están muy cerca de estas casas también han ardido", explica.

Nati Delgado, vecina de Las Golondrinas, afectada por el incendio de este domingo. / J. H.

"Nos hemos asustado muchísimo. Cuando vi los pinos ardiendo me entró casi un ataque de ansiedad", reconoce. Como el resto de vecinos, sacaron las mangueras para mojar las zonas exteriores de su casa y parte del camino que tienen aledaño hasta que han llegado los bomberos.

Nati Delgado cuenta que el incendio de esta tarde ha sido de gran magnitud y "se ha extendido sin saber por donde" por la falta de un mayor número de efectivos de bomberos, sumado a la presencia de viento que ha empeorado la situación notablemente.

50 vecinos apagando el fuego

Ese viento ha hecho que las llamas llegaran también al barrio de Las Vaguadas. En concreto a la urbanización Los Naranjos, la más cercana al casco urbano. A esta zona los efectivos de bomberos no han podido acudir hasta pasadas las 16.30. Hasta entonces han sido los propios vecinos los que han puesto freno a las llamas y han evitado que las mismas afectaran más a las viviendas. Aun así, en uno de los chalets que componen esta urbanización el fuego ha entrado y ha dañado algunas ventanas, además de todo el exterior del inmueble.

"Nos hemos juntado unas 50 personas, propietarios y vecinos de otras calles para intentar que el fuego no avanzara", explica Felipe Rivera, vecino de Las Vaguadas. Durante dos horas se han empleado con mangueras, cubos y cualquier otro utensilio que transportara agua para contener las llamas.

"La Policía Nacional nos ha pedido que nos fuéramos, pero no les hemos hecho caso por proteger nuestras casas", decía otro vecino. Con la ayuda de los propios agentes de Policía han logrado, en gran medida, el objetivo que se marcaron inicialmente. En torno a las 16.30 han llegado dos autobombas de los Bomberos de Badajoz para apagar este incendio y refrescar la zona.

Los vecinos de esta zona lamentan que esto haya ocurrido, ya que "este terreno es municipal", cuenta uno de los vecinos y otro continúa diciendo que "aunque lo han desbrozado, ¿de qué ha servido?", cuestiona. Estos pacenses razonan que "sirve de poco que se corte la maleza la dejan en el suelo. Hay el mismo combustible. Por ello, solicitan que haya "una zona de seguridad de 50 o 100 metros de las viviendas bien hecho como los cortafuegos del bosque".

El viento, clave del incendio

A falta de confirmación oficial sobre los distintos focos, la información que aportan desde el parque de Bomberos es que ha sido el viento el que ha provocado que las llamas avanzaran con mayor virulencia. "Se han activado los medios necesarios, pero de un momento a otro ha cambiado la dirección del viento y lo ha empeorado todo", explica Jerónimo Hernández, suboficial de operaciones del parque de Bomberos de Badajoz.

Imagen del camión de Bomberos que se ha quemado durante el incendio entre La Banasta y Las Golondrinas en Badajoz. / J. H.

Este cambio ha provocado un importante daño material para este cuerpo: "Ha cogido a uno de los camiones, se han quemado las cuatro ruedas". Según cuenta el suboficial de Bomberos, se le han bloqueado los frenos y se ha quedado parado. "Han empezado a arder las ruedas, la parte de abajo estará quemada, pero no sabemos el alcance de los daños en el vehículo", relata Hernández. Este es la segunda autobomba que pierde este cuerpo en solo dos semanas, ya que la semana pasada ocurrió lo mismo en un incendio en Tres Arroyos.

Ese mismo viento ha hecho que el fuego penetrara en uno de los chalets, "ha entrado en el porche y cuando estaba a punto de entrar en la casa, ha cambiado el aire y ha sacado al fuego. Aun así, los cristales de la casa los ha roto todos", cuenta uno de los vecinos de Las Vaguadas.

Balance del incendio

Este incendio ha requerido la atención in situ de cuatro personas. Uno de ellos un bombero municipal por deshidratación e inhalación de humo. Además, se ha saldado con más de diez hectáreas calcinadas; daños en el cerramiento exterior de algunas viviendas; en porches; los daños en el camión; y dos vehículos, uno de ellos muy afectado.

La magnitud de este incendio y su cercanía a tres zonas residenciales ha hecho que se desplazaran todos los medios disponibles del parque de Bomberos de Badajoz. "Se ha activado el turno de respuesta, hemos pedido colaboración de los medios del Infoex y hemos activado el Plan de Emergencias Municipales de Badajoz (PEMUBA), en nivel 1", especifica Hernández. En total, han sido tres autobombas, una pick-up del jefe de guardia y otra del suboficial del parque de Bomberos de Badajoz; tres unidades de bomberos forestales, un agente del medio natural y un helicóptero del plan Infoex; además de varias dotaciones de Policía Nacional y Local.

Asimismo, desde Cruz Roja Extremadura han desplazado a dos unidades de manera preventiva que han tenido que auxiliar a algunos de los afectados. El Servicio Extremeño de Salud también ha enviado una ambulancia de un punto de atención continuada y otra de soporte vital básico.