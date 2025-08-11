Los bares de Badajoz cierran a mediodía por el calor

Uno de los sectores más afectados por las altas temperaturas en la comunidad autónoma es la hostelería. Son bastantes los bares pacenses que echan el cierre al mediodía huyendo del calor, a pesar de encontrarse en plena temporada alta de turismo estival. Locales como La Terraza, el kiosco de Castelar, Malahierba y el Cuarentay7 gastrobar lo tienen claro: no sale a cuenta levantar la persiana.

Son varios los motivos de este cierre, entre ellos, la baja clientela a esas horas debido a que durante las horas de máximo calor los ciudadanos prefieren quedarse en casa o ir a lugares frescos. “A mediodía la gente prefiere ir a lugares donde poder refrescarse, piscinas o sitios donde haya aire acondicionado” asegura Víctor Aguado, dueño actual del kiosco del parque de Castelar.

Un factor a tener en cuenta es el lugar donde se ubican las terrazas y las condiciones de las mismas: si tienen sombra o si están cubiertas por un toldo, dada la escasez de sombra natural que existe en Badajoz, o si emplean sistemas para hacer que el ambiente sea más fresco y agradable, como ventiladores, cañones de aire o nebulizadores. Además, la localización también afecta directamente al tránsito de personas que transcurren la zona puesto que no es lo mismo estar ubicado al lado de edificios repletos de oficinas y lugares de trabajo, que en un parque o una zona poco transitada como les ocurre al kiosco Castelar, Malahierba y el Cuarentay7 gastrobar. Todos ellos cierran a mediodía.

La Terraza, en pleno barrio de San Roque, hace un esfuerzo y abre de jueves a domingo en las horas centrales porque, según asegura Claudio Guerra, hijo del dueño del bar, la afluencia es mayor esos días. “Durante el fin de semana la gente sale más a la hora de comer, quizás no se llenen todas las mesas pero sí las suficientes para que sea rentable tener abierto”.

La salud del personal, lo prioritario

No obstante, los hosteleros aseguran que el principal motivo no es que el calor afecte a los clientes, sino también a los camareros, cocineros y trabajadores del restaurante. “En la cocina puede llegar a hacer el doble de calor que en la calle, mucho más de 40 grados, trabajar con esas temperaturas no es sano para nadie, las cocineras lo pasan realmente mal”, dice Aguado. Por otra parte, los camareros sufren cambios bruscos de temperatura al entrar y salir del bar (donde hay aire acondicionado) a la calle, lo que dificulta su trabajo y pone en riesgo su salud.

Sin embargo, al caer la tarde y bajar las temperaturas, todo vuelve a la normalidad. Los clientes, en muchos casos cansados de estar toda la tarde en casa resguardándose del calor, buscan salir a tomar el aire y refrescarse y en sus establecimientos favoritos. “Nosotros preferimos aprovechar el tiempo y rendir el máximo posible, así que guardamos todo nuestro empeño para la noche” comenta Juan Morera, gerente de Malahierba, en la calle San Juan. Es entonces cuando las terrazas comienzan de nuevo a funcionar a pleno rendimiento, llenando todas las mesas de los establecimientos y haciendo necesaria una reserva previa para conseguir sentarse.

Los hosteleros que han tomado estas medidas, esperan poder volver a la normalidad cuando llegue septiembre y bajen las temperaturas en esa franja horaria.