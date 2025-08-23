El derribo del estadio José Pache de Badajoz sigue atascado a la espera del juicio contra los okupas

Atascado. Así está el derribo del viejo estadio de fútbol José Pache de Badajoz, junto al cementerio de San Juan. La Junta de Extremadura, a la que pertenecen estas instalaciones, continúa pendiente de que se celebre el juicio contra las personas que lo okupan, para poder proceder a su desalojo y que las máquinas puedan entrar a demoler lo que aún queda en pie.

Ya hace más de dos años y medio que se llevaron a cabo las primeras demoliciones. En enero de 2023 se echó abajo parte del muro perimetral, pero los trabajos quedaron en suspenso a la espera de encontrar una solución para realojar a las personas que residen en estas instalaciones de manera ilegal, que no llegó.

En diciembre de ese mismo año, dos hombres que vivían en uno de los habitáculos de las ruinosas dependencias resultaron heridos de gravedad en un incendio intencionado, por el que fue detenido el okupa de otra de las dependencias. Entonces, el ayuntamiento encargó un informe al servicio municipal de bomberos sobre el estado de las instalaciones. Fue demoledor: no reunían condiciones de habitabilidad. Había riesgo de incendios por la gran acumulación de basura, grietas en los muros y construcciones con peligro de derrumbe, además de humedades y suciedad perjudiciales para la salud. El documento concluía que debían ser desalojadas y clausuradas de forma «inmediata».

Sin embargo, las personas que se encontraban en esa fecha en el José Pache se negaron a marcharse. Los okupas fluctúan y no se sabe a ciencia cierta cuántos hay en cada momento, pues algunos residen de forma estable en el viejo estadio, pero otros van y vienen y hay gente que solo está de paso.

Menos después de un mes del fuego con heridos, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ordenó que se retiraran las cubiertas de uralita con amianto. El desmontaje se llevó a cabo en zonas distintas a las dependencias okupadas, que están en la parte superior del recinto y en un habitáculo de la baja. Se retiraron las placas de fibrocemento de la techumbre de los servicios y de la estación de radio del antiguo estadio de fútbol.

A la vista de que no lo abandonaban de forma voluntaria, el siguiente paso que se dio fue acudir a los juzgados para solicitar una orden de desahucio. La Junta interpuso una denuncia ante el Juzgado número 2 de Badajoz por ocupación ilegal de un edificio público. Han pasado un año y siete meses y el juicio aún sigue pendiente. Se iba a celebrar el pasado mes de marzo, pero se pospuso y, según fuentes de la consejería, están a la espera de que se fije una nueva fecha para la vista.

La situación ruinosa del estadio, que ofrece una imagen penosa en el acceso a la ciudad por la carretera de Olivenza, ha sido motivo de enfrentamiento político entre el PP y el PSOE, y de queja por parte de los vecinos del Cerro del Viento, que en numerosas ocasiones han denunciado los problemas de inseguridad y de convivencia que genera en la barriada.

Las instalaciones llevan más de una década sin uso y abandonados -el último partido se disputó en 2014- y su deterioro ha ido en aumento con el paso de los años, sin que, por ahora, se pueda poner fecha a su derribo completo.