La iglesia de San Agustín recupera otro de sus 'tesoros': el cuadro 'La huida a Egipto' del siglo XVIII

La iglesia de San Agustín de Badajoz ha recuperado otra de sus obras de arte. Se trata del cuadro 'La huida a Egipto', que tras ser restaurado ya está de nuevo en el templo. Es una pintura del siglo XVIII, que plasma la huida de Jesús junto a su familia huyendo de Herodes y que destaca por el formato del lienzo sobre el que se desarrolla. La disposición de los personajes se establece de forma vertical, con el objetivo de "llevar nuestra mirada hacia el cielo".

Este óleo sobre lienzo de 167 centímetros de altura por 64,5 centímetros de anchura, según explica el párroco de San Agustín, Manuel Ruiz, forma parte de un conjunto de varias obras que ilustran la infancia de Jesús narrada por los evangelios. "En la parroquia tenemos dos de las siete de estas pinturas, 'La huida a Egipto' y 'La Sagrada Familia en la carpintería' ", precisa.

El equipo encargado del conjunto patrimonial de la parroquia envió a reparar este cuadro el pasado mes de noviembre con el objetivo de frenar su "visible" deterioro.

Antes de la restauración fue necesario realizar un análisis "exhaustivo" de los daños para decidir el tratamiento que se iba a realizar. La intervención ha requerido de múltiples trabajos, entre ellos, destacan la limpieza de la película pictórica, la retirada de reintegraciones que se encontraban alteradas de color, la eliminación de repintes, la reintegración cromática con técnicas reversibles al agua y con pigmentos al barniz, además de proceder a aplicar ligeros retoques para una "mejor lectura de la obra" y un barnizado final de protección.

Todo el trabajo realizado ha sido registrado mediante documentación gráfica, que deja constancia de todos los daños existentes antes de la reparación y paralelamente de todas las labores realizadas durante el proceso de restauración.

Concha O´kean Alonso ha sido la restauradora que ha recuperado esta pintura de "gran valor", según destaca. Es licenciada en Bellas Artes y está especializada en la conservación y restauración de obras de arte. "La elegimos a ella porque ya había realizado algún trabajo para la parroquia y quedamos muy contentos", explica Durán.

El lienzo ha vuelto a la parroquia este viernes por la tarde y O´kean ya se ha llevado su nuevo encargo: recuperar el cuadro de 'La Sagrada Familia en la carpintería'.

Este último y 'la huida a Egipto' forman parte del Inventario de bienes muebles de carácter histórico o artístico de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura.