Una conexión a 25 kilómetros

Santa Marta de los Barros fue en este 2025 el municipio invitado por el Ayuntamiento de Almendralejo para recibir un homenaje en las fiestas de La Piedad y feria de la Vendimia, un reconocimiento que llega como tributo a su historia, a su gente y a la estrecha relación que mantiene con la capital de Tierra de Barros, a la que está unida por la maltrecha carretera EX105. Junto a este nombramiento, la Cooperativa Santa Marta Virgen recibió el título de Bodeguero de Honor, símbolo del peso que tiene esta entidad en el desarrollo económico, social y agrícola de la comarca completa.

Ambas distinciones se materializaron durante los actos de las fiestas de la Piedad, especialmente en el acto central del pasado 14 de agosto, cuando la alcaldesa de Santa Marta de los Barros, Virtudes Márquez, recogió el cuadro homenaje de manos del alcalde José María Ramírez.

El vínculo entre Almendralejo y Santa Marta va más allá de la geografía. Son numerosos los lazos familiares, las amistades, los proyectos compartidos y los vínculos laborales entre ambas localidades. Lo que se celebra ahora es una relación que ya existe y que se refuerza desde la identidad y el respeto mutuo. De hecho, ambos municipios han luchado juntos en las reclamaciones para la mejora de la carretera EX105 que los une, aunque de momento el tramo que va desde Villalba de los Barros hasta Santa Marta, tendrá quee sperar en otro proyecto.

Santa Marta se presenta como un pueblo con una historia rica y bien conservada. Su patrimonio monumental incluye enclaves tan reconocibles como la iglesia parroquial de estilo gótico-mudéjar, con portada de granito y retablo barroco, la ermita de la Virgen de Gracia o la antigua Fuente del Pilar. Calles anchas, ordenadas, con trazado de cuadrícula, nacidas de la reconstrucción tras las incursiones portuguesas del siglo XVII, completan una imagen de municipio que ha sabido cuidar su esencia.

En los últimos años, además, Santa Marta ha dado un paso adelante al convertir su pasado minero en una de sus principales señas de identidad turística. A finales del siglo XIX y principios del XX, la zona vivió una intensa actividad minera, con la extracción de plomo, zinc, plata y vanadio, lo que dio lugar al poblado de Los Llanos. Aquel legado resurge hoy a través del Museo Geológico y Minero, de las rutas negras que recorren el entorno industrial y, especialmente, con la reciente musealización de la mina Garandina. Cerrada en 1905 y prácticamente intacta desde entonces, la Garandina se ha convertido en un viaje al pasado, donde los visitantes pueden conocer desde dentro el funcionamiento de una mina real, recorrer galerías subterráneas y descubrir minerales tan singulares como los vanadatos y la calderonita, descubierta por primera vez en este mismo yacimiento.

La mina alberga además una impresionante colección de minerales fluorescentes, lo que ha impulsado el llamado turismo fluorescente, una propuesta pionera que convierte la experiencia en algo único. Esta mina de vanadio será la primera musealizada a nivel mundial.

El vino

El otro pilar fundamental que conecta Almendralejo con Santa Marta es el vino. Y es la Cooperativa Santa Marta Virgen, nacida en 1963 y convertida en una de las grandes referencias del sector agroalimentario extremeño, la que fue homenajeada. Gestiona más de 2.000 hectáreas de viñedos con variedades como Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah o Pardina. Ha sabido conjugar tradición e innovación, apostando por la trazabilidad, el control de calidad y el respeto al medio ambiente. En los últimos años ha sumado importantes reconocimientos nacionales e internacionales como la Espiga de Oro al Blasón del Turra Macabeo, el premio Compass 2022 o varias medallas en concursos de vino como los Zarcillo o VinEspaña.

En paralelo, produce aceite de oliva virgen extra en su almazara de última generación, utilizando variedades como la Picual, la Carasqueña o la Morisca. Además de la calidad, destaca su modelo cooperativo: más de 650 socios, que representan el 80 % del tejido agrícola local, y que hacen de esta entidad un motor real de desarrollo en la zona. También son referentes en enoturismo, con visitas guiadas muy valoradas, atención cuidada y una apuesta decidida por la innovación.

Santa Marta de los Barros fue protagonista en las fiestas de la Piedad como algo más que un invitado. Lo fue como un vecino de siempre que ahora tiene voz propia. Como un pueblo que ha sabido hacer de su historia una oportunidad, de su tierra una fuente de riqueza, y de su gente, el mayor de sus patrimonios.