Las zonas de bajas emisiones de Badajoz, pendientes del Tribunal Supremo

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) declaró nula de pleno derecho la Ordenanza de Creación y Gestión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Badajoz, estimando así el recurso que había presentado la Asociación Liberum. En un primer momento, el ayuntamiento anunció que acataría el fallo y no continuaría litigando, pero finalmente lo recurrió ante el Tribunal Supremo y está a la espera de que se pronuncie. No obstante, por si la resolución no le fuera favorable, sigue avanzando en su tramitación para que la primera fase esté implantada antes de que acabe este año, que es la fecha límite.

En su sentencia, el TSJEx determinó que el ayuntamiento se saltó los pasos a seguir, pues llevó a pleno y aprobó la ordenanza de las ZEB, sin someter a exposición pública ni aprobar primero el Plan de Movilidad Sostenible, en el que tienen que estar contempladas las zonas de bajas emisiones.

El equipo de gobierno no lo entiende así, pues considera que los planes de movilidad sostenible son «estrategias, pero no normas jurídicas», por lo que da por buena la forma en la que se tramitó la ordenanza de las zonas de bajas emisiones, que entró en vigor en junio de 2024.

La primera fase incluyó 11 calles en las que ya había limitación de acceso a residentes y vehículos autorizados. Por ello, que se anulara unos meses después, según el ayuntamiento, no ha afectado a la práctica, pues estas vías mantienen las mismas limitaciones que antes.

A la vista de la resolución judicial y, pese a estar pendiente del recurso presentado ante el Supremo, se han seguido dando pasos para implantar las ZEB. Si el Alto Tribunal diera la razón al ayuntamiento, bastaría con paralizar los trámites y volver al punto en el que estaba antes de que la Asociación Liberum recurriera la ordenanza, según señalaron fuentes municipales.

Pero entre tanto, el ayuntamiento ha iniciado los trámites tal como lo determinó en TSJEx en su sentencia. Así, el Plan de Movilidad Sostenible, redactado hace más de dos años, se sometió a consulta previa a través de la página web municipal del 23 de mayo al 23 de junio de este año (no se presentaron reclamaciones) y en el pleno de julio se aprobó de manera inicial -con los votos a favor de PP y PSOE y en contra de Vox y el concejal no adscrito, Carlos Pérez-.

En proceso

Ahora deberá pasar de nuevo por el pleno para recibir el visto bueno definitivo y, posteriormente, se hará lo mismo con la ordenanza municipal que desarrollará las zonas de bajas emisiones.

La segunda fase de la ZEB, en la que no se ha avanzado tanto a la espera de las resoluciones judiciales, supondrá más restricciones. Contempla la instalación de nuevas cámaras y puntos de control del tráfico, por lo que se tendrá que ampliar la sala de videocontrol de la Policía Local; lectores de pegatinas; y el cierre al tráfico general de la mayor parte del Casco Antiguo: no se podrá circular desde Martín Cansado, Juan Carlos I y Prim hacia la alcazaba y la carretera de Circunvalación-Reina Sofía.

El Plan de Movilidad Sostenible recoge el conjunto de estrategias e instrumentos que permiten programar y planificar las actuaciones en todas las áreas que afecten a la movilidad en Badajoz, con el objetivo de dar mayor espacio al peatón y reducir «el protagonismo» del automóvil.