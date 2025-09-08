Cortes de tráfico en la A-5 a la altura de El Faro de Badajoz por obras en el firme

Las obras de rehabilitación del firme de la autovía A-5 en Badajoz obligarán a cortar al tráfico desde las siete de la mañana de este martes la incorporación al enlace 407, a la altura del centro comercial El Faro, y en el tramo comprendido entre los kilómetros 407,821 y 405,6, en sentido Mérida-Madrid, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La previsión es que los nuevos cortes se prolonguen durante 10 días.

Itinerarios alternativos por las obras en la A-5. / MInisterio de Transportes

Para alcanzar los destinos afectados, según han explicado fuentes del ministerio, se han señalizado dos itinerarios alternativos. El primero, por la avenida BA-20 destino N-523, desde donde se podrá acceder a la autovía a través de enlace 400.

El segundo, es por la A-5 en sentido Portugal y cambio de sentido por el enlace 13.

La salida 407 desde la A-5 en sentido Mérida-Madrid con destinos Badajoz, avenida de Elvas, Ifeba, aduana de Caya y el centro comercial El Faro permanecerá cerrada al paso de vehículos y la ruta alternativa es el enlace 403 con un cambio de sentido.

También se procederá al corte total de la calzada sentido Mérida-Madrid, entre los kilómetros 407,821 y 405,6. El tráfico se desviará por un carril de la calzada contraria.

Por otra parte, el ministerio ha informado de que ya se ha abierto en el tramo en sentido Mérida-Madrid comprendido entre los kilómetros 398,6 y 391,8, incluido el enlace 395 (a la altura de Cerro Gordo).

Mapa con el tramo de la autovía al que afectan las obras de rehabilitación del firme. / Ministerio de Transportes

Transportes ha recordado que estas obras de rehabilitación superficial y en algunos casos estructural del firme de la autovía del Suroeste A‐5, entre los kilómetros 392,300 al 407,821 cuentan con un presupuesto vigente de 14,276 millones de euros.