Accidente

Un ciclista de 40 años, atropellado en Badajoz

El conductor de un coche no ha respetado la prioridad de paso de la víctima

Sus lesiones han hecho necesario su traslado al hospital Universitario

Fotografía de la fachada del hospital Universitario de Badajoz.

Fotografía de la fachada del hospital Universitario de Badajoz. / Andrés Rodríguez

Irene Rangel

Badajoz

Un ciclista de 40 años ha resultado herido al ser atropellado este martes en Badajoz.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 7.15 horas ha recibido una llamada alertando del atropello a un ciclista en el cruce entre la avenida Luis Movilla y la calle Arturo Barea de la capital pacense. Un coche ha embestido a la víctima mientras circulaba. Según informa la Policía Local a La Crónica de Badajoz, el conductor del coche no ha respetado la prioridad de paso del ciclista.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de la Policía Local.

El ciclista atropellado presentaba traumatismo lumbar, y tras ser atendido en el lugar del accidente, ha sido trasladado en estado 'menos grave' al hospital Universitario de Badajoz.

