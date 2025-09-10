Hong Kong suspende las importaciones de carne y huevos procedentes de zonas como Badajoz ante casos de gripe aviar

La región china de Hong Kong ha decidido suspender las importaciones de carne de ave y huevos procedentes de granjas de varias provincias españolas, incluida Badajoz, ante casos de gripe aviar detectados en la provincia, según ha confirmado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a Europa Press.

De este modo, el ministerio ha indicado que esta región china ha decidido suspender las importaciones de carne de ave --canales, partes y vísceras-- y productos aviares --incluidos los huevos-- para consumo humano procedentes de las provincias de Badajoz, Toledo, Huelva y Guadalajara en España. Además, de aves vivas desde cualquier parte del territorio español.

Asimismo el ministerio explica que se han detectado casos de esta enfermedad en granjas de Badajoz, Toledo y Huelva. En cuando a la onubense el 4 de septiembre se declaró un foco de Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), serotipo H5N1, en una explotación de aves de corral de engorde localizada en el municipio de El Cerro de Andévalo, comarca de Andévalo Oriental (Valverde del Camino), provincia de Huelva, Andalucía.

Además, el ministerio señala que "no se ha detectado ninguna relación epidemiológica entre los tres focos", considerándose que la vía "más probable" de entrada del virus en la granja ha sido "por medio de contacto directo o indirecto con aves silvestres, dado que durante las últimas semanas se han detectado varios casos de IAAP H5N1 en aves silvestre en el suroeste peninsular".

Al de El Cerro hay que sumar la existencia de un segundo foco de gripe aviar en una explotación de 8.400 aves de corral localizada en el municipio de Valverde del Camino en la comarca del Andévalo, tras los análisis realizados en el laboratorio nacional de referencia .

Como consecuencia de ello, España ha perdido el Estatus de país libre de Influenza Aviar ante la OMSA, con sus consiguientes repercusiones en materia de exportación, al verse afectadas las condiciones que han de ser acreditadas en los diversos certificados sanitarios de exportación.