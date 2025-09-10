La Junta de Extremadura a través de la Consejería de Salud y Servicios Sociales pone en marcha un programa de atención a los familiares de las víctimas del suicidio. "De manera pionera en Extremadura vamos a tratarles a través de la estrategia de posvención del suicidio", ha anunciado la consejera Sara García Espada. Esta iniciativa surge ante la situación que se vive en torno a esta problemática social porque "a pesar del esfuerzo conjunto seguimos teniendo familias afectadas por esta realidad".