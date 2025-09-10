La mujer, figura clave de la comunicación: Así han sido las Jornadas de Periodismo de La Crónica de Badajoz

Las III Jornadas de Periodismo de La Crónica de Badajoz se celebraron en la tarde de este miércoles en la sede de Fundación CB con tres invitadas de excepción. La periodista y presentadora de Informativos Telecinco, Ángeles Blanco; la directora general audiovisual de Prensa Ibérica y vicepresidenta de la Academia de Televisión, Beatriz Maesso; y la directora estratégica de Contenidos y Medios en Canal Extremadura, Rocío Gavira, fueron las ponentes de unas jornadas en las que se abordó el papel de la mujer en el mundo del periodismo y la comunicación. La consejera de Hacienda y Administración Pública y Portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, participó de la charla como promotora de esta iniciativa y fue la encargada de inaugurar las jornadas. Junto a ella, otra mujer y periodista fue la encargada de dar la bienvenida, en concreto fue la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz. Ella elogió el papel de las tres periodistas «con grandes puestos de despacho» con las que se evidencia la ruptura de la brecha de género. Asimismo, puso en valor el papel de los medios de comunicación tradicionales como garantía de la veracidad y democracia. Por su parte, el presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez, afirmó la importancia de las palabras de las tres periodistas porque «sois altavoz, conciencia de la opinión pública y creais escuela para la juventud».

Pasadas las 20.30 horas dieron comienzo estas jornadas que contaron con la presencia de una amplia representación del mundo de la política y de la sociedad civil pacense y extremeña. Entre otros José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura o Emilio Vázquez, presidente de la Fundación CB. El encuentro se desarrolló en formato debate y estuvo conducido por Ascensión Martínez Romasanta, directora de La Crónica de Badajoz. A lo largo de unos 50 minutos profundizaron en muchos de los aspectos que conforman el periodismo y, en concreto, el trabajo de la mujer en esta profesión.

En imágenes | III Jornadas de Periodismo de La Crónica de Badajoz / Andrés Rodríguez

"En las decisiones importantes de una redacción no se cuenta con mujeres"

Una de las cuestiones que se trató a lo largo de esta charla fue la evolución del papel de la mujer en el mundo de la comunicación. Las tres participantes llevan décadas ligadas al mundo de la información y el progreso de la mujer en este sector ha sido destacado. En el caso de la periodista pacense Ángeles Blanco, inició su carrera profesional cuando tenía 21 años, mientras cursaba tercer curso de periodismo. Ella comenzó en los informativos de Telecinco porque se «copió la fórmula estadounidense de un hombre consolidado y una mujer joven que le diese color». Con los años demostró que podía hacer mucho más y comenzó a editar distintos programas informativos en la mencionada cadena. «Las cosas han cambiado mucho, pero en las decisiones importantes de una redacción no se cuenta con las mujeres», lamentó y reivindicó la necesidad de la presencia femenina para que los contenidos de un informativo puedan contener temas que representen a toda la sociedad.

En este sentido, Rocío Gavira señaló que la situación de la figura de la mujer en Canal Extremadura también ha evolucionado con los años. «Los medios públicos tenemos el plus de responsabilidad de equilibrar la figura de la mujer y el hombre», expuso esta profesional. Ella llegó a Canal Extremadura en 2006, cuando comenzó a funcionar. Tenía 25 años cuando empezó a presentar en el medio autonómico.

Por su parte, Beatriz Maesso también explicó cómo ha vivido en su piel la evolución de la mujer en los medios de comunicación desde que comenzara en Antena 3 su etapa laboral. Maesso fue desde 2011 a 2015 directora general de Corporación de Medios Audiovisuales de Extremadura y Administradora única de las Sociedades Filiales de Radio y Televisión. Ha sido testigo de cómo ha evolucionado el periodismo, pero asegura que sigue siendo muy necesario «alcanzar muchos más puestos de liderazgo dentro de los medios».

A lo largo de la jornada se analizaron otros aspectos como el cambio de la mujer como protagonista de la información, la conciliación familiar en el mundo del periodismo o la condición de la edad al futuro de las profesionales de la televisión, por ejemplo. El formato permitió la intervención del público que se interesó, por ejemplo, por la aplicación real de los planes de Igualdad en los distintos medios de comunicación. Las profesionales señalaron la importancia de igualar los derechos para hombre y mujer y equiparar, por ejemplo el permiso por la maternidad.

Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz, fue el encargado de poner el broche de oro a estas jornadas de periodismo que aun llevando tan solo tres ediciones ya se ha convertido en referente del debate sobre la actividad informativa en la región y que ya cuenta las horas para volver a celebrarse.