Suceso
Varios detenidos en una operación antidroga en el Casco Antiguo de Badajoz
La Policía Nacional se encuentra registrando un domicilio de la calle Amparo
Varias personas han sido detenidas la tarde de este jueves en una operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas en el Casco Antiguo de Badajoz, concretamente en la calle Amparo.
Durante el amplio dispositivo se han llevado a cabo registros en una vivienda desde las 17.00 horas. El tráfico y el paso de peatones se ha cortado en varias vías adyacentes, entre ellas las calles López Prudencio y Benegas.
En el dispositivo han participado al menos una decena de agentes de la Policía Nacional, algunos de ellos armados y de paisano, además de varias furgonetas que han bloqueado los accesos. También ha intervenido la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del cuerpo y una unidad canina.
Según testigos, los agentes han requisado diversos objetos durante el registro, que han sido introducidos en un vehículo policial. Los residentes han sido alertados de la situación al escuchar fuertes ruidos provenientes del domicilio que ha sido registrado. Se trataba de los agentes intentando irrumpir en la vivienda.
El despliegue, que ha generado gran expectación entre los vecinos, ha mantenido acordonada la zona durante gran parte de la tarde.
Episodios similares
No es la primera vez que los residentes de esta calle del Casco Antiguo denuncian la situación. En el año 2022, ya trasladaron a este diario sus quejas por la presencia de «traficantes y toxicómanos», en la zona, asegurando que se estaban adueñando del entorno. Entonces exigieron acciones policiales y alertaron sobre la proliferación de fumaderos y casas abandonadas en la vía.
Tan solo un año antes, en 2021, la Policía Nacional desmanteló en la calle Amparo un ‘hipermercado’ de droga que se saldó con cuatro detenidos: el matrimonio que regentaba el punto de venta y dos ‘aguadores’ encargados de vigilar el movimiento de clientes y posibles redadas. Los cargos de los cónyuges fueron retirados y los dos colaboradores entraron en prisión.
