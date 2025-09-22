Fútbol | Tercera Federación
El Gévora da la talla pero no obtiene premio
El conjunto pacense cayó por 3-2 en su visita al Villanovense en un encuentro en el que logró igualar un 2-0 en contra y estuvo cerca de empatar el choque en los instantes finales
El Gévora se marchó de Villanueva de la Serena con las manos vacías de puntos pero cargadas de buenas sensaciones. El conjunto pedáneo cayó por 3-2 ante el Villanovense en un partido muy disputado en el que logró igualar el 2-0 inicial de los serones y en el que mandó un balón a la madera en el descuento cuando en el resultado imperaba el 3-2 final.
Desde el pitido inicial se pudo ver como los futbolistas que dirige Martín Fernández comenzaron el enfrentamiento sin complejos, poniendo en aprietos a la defensa rival y teniendo ocasiones para adelantarse en el marcador.
A pesar del buen inicio, el Villanovense hizo gala de su experiencia y se puso por delante en el marcador antes del descanso. De Prado aparecía en el área verdinegra para poner el 1-0 gracias a un pase desde la derecha de Poti.
El golpe iba a ser doble. Solo dos minutos después del 1-0, Angelito doblaba la ventaja serona tras anticiparse a Jorge Rodríguez en un balón colgado por Asier. Las buenas sensaciones del Gévora plasmadas en el campo no se veían recompensadas en el resultado.
La segunda parte iba a comenzar de manera opuesta. En el minuto 53, Liberal aparecía en el corazón del área para mandar al fondo de las mallas de un cabezazo el córner lanzado por Josito.
El gol espoleó al Gévora, que se fue sin miedo a por el empate. En el minuto 61, un nuevo córner iba a convertirse en el empate. Adolfo lograba alterar la trayectoria del cabezazo de Jorge Rodríguez en el área pequeña y lograba poner las tablas en el luminoso.
Iba a durarle poco la alegría a los pedáneos. Cuatro minutos después del empate, Angelito confirmaba su doblete particular tras aprovecharse de un rebote en el área que ponía al Villanovense de nuevo por delante.
A pesar del mazazo, el Gévora no le perdió la cara al encuentro y siguió buscando igualar el resultado. Se iban a poner las cosas aún más difíciles para los pedáneos en los instantes finales después de que Isma Perera viera la roja directa y dejara a los suyos con uno menos.
La inferioridad numérica no iba a ser un impedimento para que los hombres de Martín Fernández tuvieran la última ocasión del encuentro. En el minuto 92, Pau López mandaba a la madera un disparo tras un rechace de Leyva que hacía temblar los cimientos del Municipal Villanovense. Rozando el empate con la yema de los dedos, el Gévora acabaría cayendo derrotado.
Tras la conclusión de la tercera jornada, el conjunto pedáneo se sitúa en la duodécima posición de la tabla con tres puntos de nueve posibles. Durante la próxima jornada, el Gévora recibirá en su campo al Montehermoso.
