Infraestructuras
Avance importante en la autovía Torrefresneda-Santa Amalia: aprobado el impacto ambiental
Las obras de construcción se estiman en 78,3 millones de euros y contempla un nuevo trazado de unos once kilómetros
Redacción
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la aprobación, por el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, del expediente de información pública y definitiva del documento técnico y el estudio de impacto ambiental del nuevo tramo de la autovía A-43 del Guadiana, entre Torrefresneda y Santa Amalia (Badajoz).
Según se señala, las obras de construcción se estiman en 78,3 millones de euros y el proyecto contempla una autovía de nuevo trazado de unos once kilómetros, que discurrirá por los términos municipales de Guareña, Santa Amalia y Medellín.
El tramo conectará la autovía A-5 a la altura de Torrefresneda con la carretera N-430, al este de Santa Amalia, e incluirá tres enlaces (con la A-5, la N-430 y la EX-206), además de la mejora de la intersección entre la N-430 y la EX-206 mediante una glorieta.
Siete pasos superiores
El proyecto prevé también la construcción de siete pasos superiores, tres viaductos y un pórtico sobre el río Cagánchez, entre otras actuaciones.
La aprobación se produce tras la conclusión del procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinario y permitirá avanzar hacia la redacción del proyecto de trazado definitivo.
También se proseguirá a la coordinación con Enagas y Telefónica en relación con la posible afección a redes de transporte de gas y líneas de telecomunicaciones, respectivamente.
