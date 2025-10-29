Avance importante en la autovía Torrefresneda-Santa Amalia: el primer tramo de la A-43 está listo para licitación

Luz verde a una reivindicación histórica. El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible ha aprobado de forma definitiva el expediente de información pública y el estudio de impacto ambiental del primer tramo de la autovía A-43, que unirá Torrefresneda y Santa Amalia y que ya está listo para salir a licitación. "Es un primer paso importante, pero no estaremos tranquilos hasta que comiencen las obras", reconoce Saturnino Alcázar, portavoz de la Plataforma N-430 y alcalde de Herrera del Duque.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la aprobación definitiva del expediente, que forma parte de las mejoras prometidas por el Ministerio de Transporte a la plataforma ciudadana que aglutinan más de 30 municipios de Extremadura y Castilla La Mancha. Alcázar explica que "según la hoja de ruta pactada, la licitación es el siguiente paso". Además, el colectivo también está a la espera de conocer el estudio para la mejora integral del resto de la carretera ante su elevada siniestralidad.

Inversión de 78,3 millones de euros

En esta primera fase se contempla una inversión de 78,3 millones de euros para la construcción de casi 11 kilómetros de autovía de nuevo trazado por los términos municipales de Guareña, Santa Amalia y Medellín. El tramo conectará la autovía A-5 a la altura de Torrefresneda con la carretera N-430, al este de Santa Amalia.

El proyecto incluye tres enlaces (con la A-5, la N-430 y la EX-206), además de la mejora de la intersección entre la N-430 y la EX-206 mediante una glorieta. Se contempla también la construcción de siete pasos superiores, tres viaductos y un pórtico sobre el río Cagánchez, entre otras actuaciones.

La aprobación se produce tras la conclusión del procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinario y permitirá avanzar hacia la redacción del proyecto de trazado definitivo. También se proseguirá a la coordinación con Enagás y Telefónica en relación con la posible afección a redes de transporte de gas y líneas de telecomunicaciones, respectivamente.

Estudio informativo para la vía rápida

El segundo compromiso alcanzado entre el ministerio y la plataforma ciudadana era la licitación del estudio informativo para la conversión de la N-430 en una vía rápida con una mejora integral tras descartarse por ahora la autovía completa. Este informe permitirá mejorar los accesos y las conexiones con otras vías y además dotar a esta carretera de un tercer carril en los tramos que por índice de vehículos y peligrosidad lo requieran. «También seguimos esperanzados y vigilantes para que ese estudio sea una realidad cuanto antes», asegura Alcázar.

El contrato para la redacción de este estudio informativo para el acondicionamiento completo de la nacional se formalizó en julio de 2022 y contaba con un plazo de 30 meses para su ejecución, por lo que ya debería estar también concluido y Alcázar espera tener noticias pronto.

Elevada siniestralidad

Desde la plataforma piden celeridad en ambas actuaciones previstas ya que se trata de una vía con una alta siniestralidad. «Todos sabemos la peligrosidad y la gran cantidad de accidentes que se producen en esta vía que está en un estado lamentable como consecuencia del alto tráfico, sobre todo de vehículos pesados, que soporta», señala.

Esta situación, subraya el portavoz de la plataforma, redunda en una ralentización de la circulación «y en maniobras peligrosas de los usuarios, sobre todo en adelantamientos que en más casos de los que nos gustaría terminan siendo accidentes, algunas veces mortales».

30 años en los cajones

Fue en el año 2002 cuando el Ministerio de Fomento destinó 60 millones de pesetas para realizar un estudio informativo para conectar Badajoz y Ciudad Real. El trabajo se realizó, contemplaba que la A-43 discurriría paralela a la N-430. Pero se remitió a los ayuntamientos, comenzaron las alegaciones y la discordia entre el trazado que debía seguirse, norte o sur, que siempre ha sido uno de los escollos. En 2006 se llevó a cabo otro estudio informativo que incluía dos variantes pero en 2008 se paralizó el estudio ambiental ante la crisis económica.

Desde entonces ha continuado el conflicto por la ubicación de la futura autovía, que finalmente se aparcó tras la pandemia. En 2021 se volvió a elaborar un estudio informativo que incluía solo convertir en autovía el tramo entre Torrefresneda y Santa Amalia y se planteaba una mejora integral del resto de la N-430, con desdobles en los puntos de mayor conflictividad.