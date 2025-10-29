Santi García

Vídeo | La familia de Belén Cortés no se ha sentido acompañada por la Junta de Extremadura

"La familia de Belén Cortés no ha sentido acompañada por la Junta de Extremadura". Es lo que ha dicho antes del inicio del juicio por el crimen de la educadora de Badajoz el abogado de la acusación particular, Raúl Montaño, quien ha lamentado que, pese a los repetidos intentos, ningún responsable de la Consejería de Salud y Servicios Sociales haya accedido a mantener un encuentro con los familiares de la víctima desde que ocurrieron los terribles hechos.