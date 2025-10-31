Suceso
Herido un motorista de 68 años en un accidente en la carretera Badajoz-Cáceres
La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario de la capital pacense
Un hombre de 68 años ha resultado herido este viernes tras sufrir un accidente en moto en Badajoz. Como consecuencia del siniestro, el varón ha sufrido una fractura de un miembro superior y ha sido trasladado al Hospital Universitario de la capital pacense. Su estado es menos grave.
Los hechos ocurrían en la carretera N-523 (Badajoz-Cáceres), en el punto kilométrico 84, sobre las 13.00 horas, cuando el 112 Extremadura recibía el aviso de la emergencia.
Hasta el lugar se han desplazado una Unidad Medicalizada del SES y una patrulla de la Guardia Civil.
- Toñi Galán, experta en colchonería en Cáceres: 'Cada vez son más las parejas que eligen comprar las almohadas por separado
- Así suena el nuevo menú que pone a Cáceres en el mapa gastronómico de la memoria
- Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres: 'El primer día los alumnos me confundieron con el profesor
- Un parque fluvial y 415 apartamentos: la gran revolución de la Ribera del Marco en Cáceres
- ¿Están en riesgo las oposiciones de la Junta de Extremadura por el adelanto electoral?
- Nunca he estado de baja, los constipados me los he curado trabajando en la tienda', afirma Carlos Boticario, fundador de Offipapel en Cáceres
- El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años
- Fotogalería | Aparatoso accidente de tráfico en la plaza Marrón de Cáceres