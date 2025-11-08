Gallardo, "francamente contento" con que este viernes se conociera la fecha del juicio

El secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, se ha mostrado "francamente contento" con que este viernes se conociera la fecha del juicio por la causa de la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, sobre lo que mantiene su inocencia, y lo que muestra el "interés particular" de María Guardiola al convocar elecciones anticipadas.

Se ha expresado así, en la Feria de la Apicultura de Las Hurdes en Caminomorisco (Cáceres), al ser preguntado por la fecha del juicio, que será del 9 al 14 de febrero de 2026, y por las implicaciones que pudiera tener el hecho de que para entonces fuese diputado en la Asamblea después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) tachase de "fraude de ley" su aforamiento exprés durante esta legislatura y no asumiese la causa contra David Sánchez.

"Le puedo asegurar que a partir del 21 de diciembre seguiré siendo tan diputado como ahora", ha expresado Gallardo, para añadir: "¿qué más da quién me juzgue si yo soy inocente?".

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones del 21 de diciembre se ha mostrado contento tras conocerse la fecha porque eso "muestra muy claramente que el interés del Guardiola no era tener presupuesto o no, que el interés no eran los extremeños", sino que "el interés era mantener debilitado a la oposición, es decir, interés particular sobre el interés general".

Por ello, durante esta campaña el PSOE trabajará para hacerle ver a la gente que "no había un motivo sustancial" para llevar a Extremadura la "inestabilidad", que solamente había un motivo: "el engaño que de principio a fin ha sido el Gobierno de Guardiola".

En este contexto, ha subrayado que está "plenamente dedicado a conocer cada rincón de Extremadura, a poder llevar el mensaje de que el cambio es posible que Extremadura no se puede quedar con un gobierno insolente, que no escucha a la gente ni resuelve los problemas"