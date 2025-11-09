El auge de la marcha nórdica en Badajoz: "Me ha cambiado la vida"

Si pasean por la ciudad, seguro que los han visto. Cada vez es más habitual ver a grupos de personas caminando con bastones por el parque del río o por los senderos de la provincia. La marcha nórdica vive un momento de auge en Badajoz: esta disciplina deportiva no para de ganar adeptos en la capital pacense.

Para aquellos que no estén familiarizados con ella, consiste en caminar con una técnica específica que combina el impulso de los bastones con el movimiento natural de los brazos y las piernas, lo que permite activar gran parte de la musculatura corporal y mejorar la postura. Esta modalidad, que nació en los países escandinavos como complemento al esquí de fondo, produce bienestar físico y mental. Se ha convertido en una alternativa deportiva al aire libre para todos los públicos.

Alumnos de toda la región

Nordic Walking Extremadura es la primera escuela especializada en esta disciplina en Badajoz. Su directora, Soledad Rodríguez Casanova, comenzó a impartir clases hace ocho años, cuando apenas un puñado de curiosos se animaban a probar. Hoy, la escuela reúne a decenas de participantes en Badajoz, Mérida y Cáceres.

“El primer día tuve solo una alumna” recuerda Soledad a modo de anécdota. “Y sigue viniendo a clase ocho años después”, confiesa. Desde entonces, la aceptación ha sido “enorme, sobre todo después de la pandemia. Muchas personas empezaron a valorar más la actividad física al aire libre”.

Los entrenamientos se realizan principalmente en el parque del río, en la margen derecha, de lunes a sábado. Allí se trabaja con distintos tipos de sesiones: desde ejercicios aeróbicos y cuestas hasta prácticas con carga o en grupo. “La marcha nórdica es mucho más que andar con bastones”, insiste Soledad. “Es una actividad multicomponente, saludable y adaptada a cualquier edad o condición física”, explica.

Actualmente la mayoría de practicantes son mujeres y, por lo general, la edad estimada de los participantes va desde los 40 años hasta más de 65. “Al ser un deporte muy saludable y adaptable pueden practicarlo un amplio abanico de edades”, detalla Soledad.

Mercedes López tiene 53 años y es una alumna muy activa que comenzó a iniciarse en el mundo de la marcha nórdica en 2023. Sufría problemas de rodilla y atravesaba una depresión, pero la marcha nórdica le cambió la vida. “Necesita moverme y hacer algo al aire libre”, cuenta. “Mientras estás allí, socializando y focalizando en el ejercicio, te olvidas de todo”. Mercedes asegura que ha mejorado físicamente, ha perdido peso y ha recuperado su estabilidad emocional. “Ya no tomo medicación”, confiesa. Además, su compromiso con este deporte le ha llevado a competir.

Ella forma parte de la selección extremeña junto a otras cuatro mujeres y cinco hombres, está encuadrada en la Federación Extremeña de Motaña y Escalada (FEXME). El pasado 8 de noviembre, el combinado extremeño compitió en el Campeonato de España 2025 de selecciones autonómicas disputado en la ciudad de Ceuta.

Diego Varela, de 55 años, se inició casi por accidente. Hace años le regalaron unos bastones y no sabía para qué servían. “Pensaba que eran de senderismo, hasta que vi que ponía ‘nordic walking’ y empecé a investigar”, recuerda. Durante un tiempo practicó por su cuenta, pero hace tres años decidió unirse a la escuela. “Tengo mucho trabajo y necesitaba salir, socializar y moverme, aquí encontré eso”, explica.

Él acude un par de veces por semana y participa en competiciones de manera esporádica. Destaca la variedad de actividades durante las sesiones, el buen ambiente del grupo y, sobre todo, los beneficios físicos y mentales. “Es un deporte de bajo impacto, apto para todo el mundo, y muy completo. Lo recomiendo sin dudarlo”, afirma.

Los beneficios de practicar marcha nórdica

Desde el punto de vista fisioterapéutico, la presidenta del Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura, María Eugenia Sánchez Llanos, destaca que la marcha nórdica “mejora la resistencia cardiovascular, ayuda a controlar el peso, favorece la coordinación y aporta bienestar emocional debido a las relaciones grupales”. Entre sus beneficios terapéuticos, menciona su utilidad en la recuperación de lesiones de espalda, rodilla o tobillo, e incluso su potencial para aliviar el dolor crónico debido a las relaciones sociales que implica. “Ante un problema de salud o condición física deficitaria, es aconsejable solicitar valoración previa a un profesional sanitario adecuado y siempre iniciarse en la práctica de marcha nórdica con monitores debidamente formados, que realizarán la enseñanza de la técnica y el entrenamiento adecuado para que la práctica se ejecute de manera segura y correcta”, concluye.

Desde la escuela, Soledad celebra el crecimiento de esta práctica en la región y el respaldo institucional. “Siempre hemos contado con apoyo para darnos a conocer”, sostiene. “El concejal de Deportes, Juan Parejo, ha estado muy presente en nuestras actividades y nos ha ayudado a visibilizar el trabajo que hacemos”.

Una disciplina que ha encontrado su espacio entre quienes desean cuidarse, mantenerse activos y disfrutar al aire libre.