Gastronomía
El mejor bocadillo de calamares de la región se cocina en Badajoz
"Quién lo prueba, repite", afirman desde el bar en el que se prepara el ´bocata'
Jairo Solano Cortés
La gastronomía pacense no deja de sorprendernos, a sus ricos desayunos y variados menús, ahora se le suma un bocadillo de calamares que no deja indiferente a nadie. Se puede degustar en el bar Tajamar. "Es el más pedido", comenta Ismael Cortés, responsable del local.
En su receta no hay ningún "secreto", manifiesta este trabajador. Aunque sí nos deja alguna pincelada de cómo se cocina. "Una de las claves está en no freírlo mucho para que no quede seco el calamar, hay que buscar ese punto intermedio".
"Nos llegan pedidos tanto online como presenciales. Desde que nos dieron este reconocimiento viene más gente presencialmente". Este local pacense se enteró que su bocadillo de calamares era el mejor valorado de la región en una plataforma de entregas a domicilio por una llamada telefónica de la propia web, algo que sorprendió a sus responsables.
Un aumento de visitas
El bar, situado en la barriada María Auxiliadora y que abrió sus puerta hace 5 años, está en costante crecimiento. "Desde que nos acreditaron con este registro tenemos más volumen de clientes".
Y es que el público puede degustar el mejor bocadillo de Extremadura. "Quién prueba el bocadillo de calamares, repite", afirman en el bar. Pero no solo hacen este bocadillo, "en nuestro restaurante lo que más se pide es comida argentina", corrabora Cortés.
Por ocho euros, los comensales pueden degustar esta delicia. Un plato y un sabor para todos los bolsillos.
