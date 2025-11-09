Rafael Velázquez: “La copla está siendo abandonada y a mí me llena de orgullo poder defenderla”

El cantante Rafael Velázquez ha demostrado a la corta edad de 18 años su sensibilidad a la hora de entender y expresar la música. El género que más le remueve y el que lleva defendiendo profesionalmente desde los 11 años es la copla. A pesar de ser andaluz, lleva la tierra extremeña en sus venas desde hace tres años. Ahora que reside en Badajoz, cuenta cómo ve el futuro de este estilo musical en la región.

Hábleme sobre usted. ¿Quién es Rafael Jesús Velázquez?

Rafael: Mi nombre artístico es Rafael Velázquez, soy un chico joven que ha vivido la copla desde muy pequeño, es algo que viene de familia. Desde chico he mostrado interés por el mundo del espectáculo. Y actualmente es mi hobby-trabajo. Ahora empiezo a tener actuaciones por algunos pueblos, sobre todo por Extremadura. Este año ha sido uno de los mejores de mi corta vida. Tengo 18 años, y aspiro a llegar más lejos, más allá de la copla, como las sevillanas o incluso el pop.

Ese acento no es de Badajoz, ¿cuáles son sus orígenes?

R: No, no es acento de Badajoz ni extremeño (ríe). Nací en La Rinconada, un municipio de Sevilla, y estuve allí hasta los 11 años. Más tarde me mudé a Sevilla capital, donde estuve varios años también. Finalmente, me vine aquí a Badajoz junto a mi familia por motivo de trabajo de mi padre. Ya llevo aquí tres años.

¿Y qué tal se vive en Badajoz? ¿Se plantea volver a mudarse o prefiere quedarse aquí?

R: Ahora mismo no lo tengo claro. Si me fuera a otro sitio sería a Andalucía y ahora mismo no le veo mucho sentido. Yo llevo tan sólo tres años viviendo en Badajoz, pero ya me siento extremeño. Además, aquí es donde se me están presentando las oportunidades y donde siento realmente que la gente está siendo agradecida con mi trabajo. Me siento extremeño y con mucho orgullo.

¿De dónde le viene su devoción por la música?

R: A mí me encanta la música desde que soy pequeño. Mi primer contacto profesional fue a los 11 años. Canal Sur organizaba un programa de sevillanas llamado ‘Yo soy del sur’ y me presenté a la versión de niños en 2018. Aquello fue la mejor experiencia de mi vida, siempre había querido participar, y para mí fueron los comienzos. Se puede decir entonces que desde bien pequeño, mi pasión ha sido esta.

Y tras ello, ¿qué recorrido profesional ha tenido?

R: Tras mi primera aparición en la tele, participé en 2019 y 2020 en la Voz Kids. Fue un periodo raro porque cayó en la época del Covid-19. Por este mismo motivo la emisión del programa sucedió mucho después y generó que la gente no se creyera mi edad realmente. Igualmente, fue una experiencia increíble. Además, el año pasado participé en la XV edición del programa ‘A tu vera’, un programa de copla en directo de Castilla-La Mancha Media, y conseguí llegar hasta la semifinal. Desde entonces también he estado cantando en pueblos de Extremadura y en algún que otro evento al que me han invitado.

Actualmente el género musical que le distingue es la copla. ¿En qué momento tomó la decisión de dedicarse a esta vertiente musical y no a cualquier otra?

R: Me considero una persona muy sensible, y la copla requiere de sensibilidad para ser cantada. Creo que si no tuviera este sentimiento, no estaría cantando copla, estaría cantando cualquier otra cosa. Me siento muy identificado con ella. Además, este género está sufriendo un abandono y a mí me llena de orgullo ser tan joven y poder defenderla y apoyarla. Actualmente, somos muy pocas personas jóvenes las que ayudamos a este estilo musical a seguir adelante. De hecho, llevo escuchando tanto la sevillana como la copla desde que nací. Aunque al principio me dedicara a las sevillanas, la vida me ha ido llevando por el camino de la copla y siento que mi misión es conservarla.

Durante todo el camino que lleva recorrido, ¿cuáles han sido sus referentes tanto a nivel personal como profesional?

R: La que ha estado ahí siempre ha sido mi madre. En cuanto a artistas, no sabría decirte uno concreto. Algo anecdótico es que mi madre siempre ha sido muy fan del programa ‘Se llama copla’, concretamente de una chica que es conocida, Laura Gallego. Mi madre jamás se habría imaginado que su hijo que estaba por ahí detrás escuchando el programa, pudiera llegar a convertirse en un chaval que años más tarde acabaría participando en ese mismo concurso.

Cantó en el hospital Centro Vivo de Badajoz el pasado mes de septiembre y lo llenó, ¿considera que ha sido una de las actuaciones más especiales de su carrera?

R: En esa actuación experimenté una satisfacción enorme al ver a tantísima gente, no me lo esperaba. De hecho se llenaron todos los asientos y hubo gente que se quedó de pie. Posiblemente haya sido una de las actuaciones con más éxito que haya hecho en Extremadura e incluso a lo largo de mi vida. A grandes rasgos no había mucha gente, un total de 100 personas de pie y 30 sentadas, pero para mí, que estoy empezando, es mucho. Sin duda ha sido uno de los mejores regalos que me han dado Badajoz y Extremadura. No me esperaba ver a tanta gente, además súper agradecida. Fueron un total de 13 coplas en tan sólo una hora. No es el único sitio en el que he cantado en Extremadura, acumulo muchas actuaciones aquí y espero acumular muchísimas más.

¿Se ve en algún futuro siguiendo viviendo de esto?, o ¿cree que tirará por otra vertiente completamente distinta?

R: Vivir de esto toda mi vida es difícil, pero ojalá que sí. Seguir practicando música es algo que tengo muy claro, es algo que quiero con todas mis ganas. Deseo y espero que la música, la copla, la sevillana, todo este arte español, andaluz que está siendo tan querido por los extremeños, me acompañe siempre, me dé trabajo, que me haga lo más popular posible desde la humildad, por supuesto, y que forme parte de mí como lo ha estado formando hasta ahora.

Para terminar, ¿qué le gustaría poder lograr gracias a la música en un futuro?

R: Me encantaría grabar algo que tenga que ver con la sevillana o la copla. También me encantaría presentarme a programas como ‘La Voz’ o ‘Tierra de Talento’ en Canal Sur. Estoy muy contento y muy feliz. Creo firmemente que voy a llegar mucho más lejos de donde estoy, porque el que la sigue la consigue. Tardaré más o menos, pero yo creo que tengo la capacidad suficiente como para llegar lejos.