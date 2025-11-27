Santi García

VÍDEO | La familia de Manuel Guillén, guardia civil represaliado, sus restos vuelven a Badajoz 84 años después de morir en Orduña: "Ya estás aquí, abuelo"

"Ya estás aquí abuelo, vas a ir con tu hija y luego con tu mujer", decía Toni Muñoz Guillén a su abuelo justo después de que el coche fúnebre que portaba sus restos llegaran al cementerio San Juan Bautista de Badajoz. Con un intenso beso a la caja esta pacense se encontraba por primera vez con esta víctima del franquismo, Manuel Guillén Expósito. Más información