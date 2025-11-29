La brecha generacional de la fe en Badajoz: ¿los jóvenes la abandonan o regresan a ella?

Las religiones siempre se han comportado como una de las grandes potencias mundiales. Se sustenta a base de creencias, y creer, muchas veces es el aliento que necesita más de una persona para poder seguir adelante mientras atraviesa las vicisitudes de la vida. Quizás es por eso que la religión ha movido el mundo históricamente.

Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, las costumbres sociales también lo hacen, y en los últimos años se ha visto un descenso en la práctica de actividades religiosas. Una de las generaciones en las que más se nota este salto, es aquella formada por la población más joven.

La tendencia se confirma a través del análisis de fuentes oficiales como el CIS o el INE, que han realizado un estudio donde se muestra que más del 57% de jóvenes de entre 18 y 24 años, se declaran no religiosos frente al 20% de los mayores de 75 años.

Resulta evidente la brecha generacional y desde entonces no para de resonar la cuestión: ¿A qué se debe este abandono de las tendencias religiosas entre los más jóvenes?

Abandono de la religión en sociedades modernas

No es que exista una respuesta concreta capaz de responder a la pregunta anterior, pero sí hay opiniones y nuevas tendencias que pueden actuar como sucedáneo de contestación ante esta cuestión. Los tiempos se han rejuvenecido, ahora la libertad de expresión es la nueva bandera de la juventud y en muchas ocasiones lo tradicional y conservador queda inmediatamente tachado, por una parte, de la población. Para muchos, la religión no ha avanzado en el tiempo como la sociedad y se ha quedado atrás, limitada por un pensamiento antiguo. Otros, sin embargo, expresan su desconocimiento y también el aumento de una confianza casi ciega en otras tendencias espirituales como el yoga o la meditación, capaces de cubrir ese equilibrio emocional.

Jóvenes pacenses y su lucha por la religión

Pero por muy contradictorio que parezca, no todos tienen pensamientos pesimistas hacia la religión, de hecho cada vez hay más grupos formados por este sector de la población que defienden sus creencias y explican lo importante que han sido para ellos a la hora de afrontar muchas situaciones difíciles en su vida.

La joven Isabel Trejo, de 25 años de edad, cuenta su experiencia y explica que ella “siempre ha ido de la mano de la religión, desde que tiene uso de razón”. Explica cómo ha sido su experiencia y sus vivencias al haberse criado en un pequeño pueblo pacense. “En mi clase éramos unos 25, te puedo asegurar que a día de hoy, somos la minoría los que mantenemos estas creencias”. Pero su destino cambió cuando salió de su pueblo. “Cuando llegué a la ciudad encontré a gente muy afín a mí. Conocí el grupo de Hakuna en el que se reclama que los jóvenes se levanten del sofá”. Confiesa Isabel. Desde siempre le ha acompañado la religión y para su vida ha sido más que necesaria. “En mi caso la religión es uno de los pilares más importantes y más bonitos que tengo. Muchas veces cuando he estado perdida me ha guiado para seguir. Me ha enseñado a agradecer y me ayuda a ser mejor persona”.

Siempre he ido de la mano de la religión, desde que tengo uso de razón Isabel Trejo — Opositora GACE

No es la única que se siente así, Cynthia Benítez, fisioterapeuta de tan solo 23 años, también expresa su gratitud hacia la religión cristiana, sin embargo, tuvo que pasar por algunos baches antes de abrazar abiertamente sus creencias. “Ahora mismo está más normalizado ser creyente entre los jóvenes, pero sí que es verdad que existe un cierto miedo. A mí me ha pasado. Desde pequeña he practicado mi fe, pero cuando llegué a la universidad quise ocultarlo por si no hacía amigos”. Sin embargo, la ayuda de formaciones religiosas que acceden a la población joven de una manera más fácil como Hakuna o Effetá, le ayudaron en el proceso. El miedo al rechazo social es muy común, sobre todo en las nuevas generaciones. Muchas veces se tiende a rechazar la religión porque se asocia a ciertas ideologías políticas. “En la población se sobreentiende que tú por ser cristiano sueles ser de derechas. Pero esto no es así. En mi entorno hay mucha variedad política. Es más un constructo social que una realidad”. Argumenta la joven.

En mi entorno hay mucha variedad política. Es más un constructo social que una realidad. Cynthia Benítez — Fisioterapeuta

Estos dos testimonios reflejan una parte de la realidad cristiana entre los más jóvenes. Sin embargo, Ismael Ouardane, a sus 25 años cuenta su experiencia a partir del Islam. “Mis padres me inculcaron la religión musulmana. Me enseñaron que es algo en lo que crees voluntariamente y no se debe obligar a nadie”. Tras esta reflexión, Ismael aborda la situación de las creencias religiosas en la actualidad. “A medida que pasa el tiempo, las personas son mucho menos religiosas que nuestros antepasados”. A pesar de ser consciente de esta afirmación, también defiende lo importante que ha sido para él tener algo a lo que aferrarse. “La religión me ha orientado y protegido contra las malas influencias. Le ha dado sentido a mi vida. El no creer en nada, nacer para morir, para mí eso no tiene sentido.” Defiende.

Me enseñaron que es algo en lo que crees voluntariamente y no se debe obligar a nadie. Ismael Ouardane — Programador

Para este grupo de jóvenes, la religión está más viva que nunca en ellos y asumen el papel tan importante que esta cobra en sus vidas.

¿Qué opina la iglesia?

Para conocer cómo es la percepción de la iglesia en cuanto a la relación de los jóvenes con la religión, el padre Alejandro Campos, cuenta su experiencia. “Hay jóvenes que no se cuestionan nada y que no quieren tener nada que ver con la religión. Pero sí hay muchos otros que se interesan por ella. Hay un profundo deseo en sus vidas de encontrar algo trascendente, con alguien más allá de ellos mismos y que les dé sentido a su vida”. A través de un punto de vista profesional aborda cuáles pueden haber sido los problemas fundamentales que han conseguido distanciar progresivamente a los jóvenes de la iglesia y de la religión. “Desde dentro de la iglesia no hemos sabido atraerlos de manera efectiva y en consecuencia tampoco hemos sabido anunciarles el mensaje de Jesús. Pero estoy convencido de que el contexto social también es el que afecta, desde un corte de pelo hasta la misma ropa que se van a poner”.

De la misma manera que realiza ese ejercicio de introspección, también resalta la importancia de la fe en todos aquellos que la sienten. “La fe me ha enseñado valores como el amor, la entrega o la alegría. Hacer el bien y tener algo en lo que creer”. Y recalca que ahora mismo las personas jóvenes y las no tan jóvenes, sienten la falta de sentido de la vida. Buscan ese deseo de plenitud y felicidad para darle un sentido a sus vidas, y eso lo encuentras en la fe”.

En el mundo moderno, las prácticas religiosas se van perdiendo generacionalmente y el sentido de la fe cada vez queda más relegado a un contexto antiguo o tradicional, o al menos es lo que se cree hasta la fecha. Gracias a la aparición de grupos religiosos como Effetá o Hakuna, con incentivos adecuados para atraer a la gente de generaciones modernas y un aumento de visibilidad en el panorama actual en distintos ámbitos culturales como la música de Rosalía o la representación de esta doctrina en el cine sin tapujos, dan lugar a una nueva forma de ver la religión. Una más moderna y más acorde a las generaciones actuales y a las venideras, que sea el claro reflejo del amor y del respeto, alejada de ideologías y argumentaciones tradicionales que la condenaría a su desaparición.