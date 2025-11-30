Badajoz concentra la siniestralidad laboral de Extremadura: 7 de cada 10 accidentes se producen en la provincia

Badajoz lidera la siniestralidad laboral de la región. Siete de cada diez accidentes registrados en Extremadura en el primer semestre del año se produjeron en la provincia, que además, concentra la mayoría de los siniestros graves y casi todos los mortales. Así lo recoge el informe publicado por la Junta de Extremadura, que analiza la evolución de la accidentalidad laboral entre enero y junio de 2025.

En cifras, el informe habla de 11.294 accidentes laborales en la región: 5.752 con baja y 5.542 sin baja. De ellos, 7.650 se produjeron en la provincia de Badajoz, lo que confirma una tendencia que se repite ejercicio tras ejercicio: la mayor parte de la siniestralidad laboral se concentra en este territorio. El documento también refleja un repunte en las lesiones graves, con especial incidencia en actividades ligadas a la construcción y al sector servicios. Este último continúa encabezando el número total de siniestros, en parte porque agrupa áreas muy diversas —hostelería, comercio, transporte, sanidad, enseñanza o dependencia— y concentra buena parte del empleo en la provincia.

Siniestros mortales

En cuanto a la siniestralidad mortal, el informe contabiliza siete fallecidos en Extremadura durante el primer semestre, aunque no detalla cuántos corresponden a cada provincia. La cifra supone un leve descenso respecto al mismo periodo del año pasado, pero sigue siendo «inasumible», según advierten los sindicatos. «Nadie debería perder la vida por ir a ganársela», subraya María José Ladera, secretaria de Salud Laboral de UGT Extremadura, quien recuerda que todos los siniestros mortales «son evitables si las empresas aplican correctamente la prevención».

Una de las principales críticas del sindicato se dirige a las empresas, a las que recuerda que la normativa les atribuye «toda la responsabilidad» en materia de prevención de riesgos laborales. Según Ladera, todavía es habitual encontrar entidades que elaboran la evaluación de riesgos «solo porque la ley lo exige», pero sin aplicarla de forma real. «No basta con tener un documento guardado en un cajón», subraya. «Esa evaluación tiene que implementarse. Hay que identificar los riesgos de cada puesto y poner las medidas para evitarlos».

Más allá de los datos, UGT pone el foco en un problema que consideran estructural: la falta de recursos en la Inspección de Trabajo. El sindicato evita cargar contra el organismo, pero sí advierte de que no llega a todo. «La inspección no funciona mal, pero necesita más efectivos», señala Ladera. Según explica, con más personal sería posible supervisar mejor los centros de trabajo y detectar incumplimientos antes de que el accidente ocurra, especialmente en sectores donde la rotación es alta o la subcontratación es habitual.

La sindicalista enlaza este déficit con otra reclamación: la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La norma, recuerda, lleva casi treinta años sin actualizarse. «Las formas de trabajo han cambiado de una manera muy sustancial desde 1995», insiste. El Ministerio de Trabajo ha abierto una mesa de diálogo para revisar la legislación, pero UGT pide que el proceso avance más rápido y se adapte a un mercado laboral que ya poco tiene que ver con el de los noventa.

En el centro de trabajo

La Unión General de Trabajadores insiste en que esta falta de aplicación práctica es uno de los factores que explican que el 80% de los accidentes registrados en la región —y la mayoría en Badajoz— se produzcan en el propio centro de trabajo, es decir, en entornos donde podrían haberse evitado si las medidas preventivas estuvieran correctamente integradas en la actividad diaria.

Es aquí donde entra en juego la labor sindical. Ladera explica que, en las empresas donde hay representación, los delegados de prevención funcionan como un enlace directo con los trabajadores. «Informamos a los delegados y a los comités de Seguridad y Salud para que sepan cuáles son sus derechos y qué deben exigir a la empresa», detalla. Según recuerda, en centros con más de 50 empleados existe también un comité específico encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa y trasladar cualquier deficiencia detectada.

UGT cuenta, además, con un Gabinete de Salud Laboral que visita centros de trabajo de toda la provincia para detectar problemas sobre el terreno. «Nosotros acudimos in situ cuando hay representación sindical y analizamos cómo se está aplicando la prevención», apunta Ladera. Estas visitas incluyen desde la revisión de máquinas y protocolos hasta la comprobación de si la empresa tiene actualizada la evaluación de riesgos o si permanece, como tantas veces denuncian, «guardada en un cajón».

Pese a estos mecanismos, el sindicato insiste en que la prevención sigue sin ocupar el lugar que debería en muchas empresas pacenses. «Hay compañías que cumplen porque la ley obliga, pero no porque crean realmente en la prevención», resume la responsable sindical. Para la organización, ese cumplimiento formal —que se limita a tener la documentación en regla— no basta. «Lo importante no es tener un papel; lo importante es aplicarlo».

Para UGT, el objetivo inmediato es claro: contener la siniestralidad en Extremadura. El sindicato insiste en que la reducción real solo llegará si las empresas incorporan la prevención como parte de su rutina diaria y no como un trámite administrativo. «La seguridad no puede ser un añadido; tiene que formar parte del trabajo desde el minuto uno», resume Ladera.