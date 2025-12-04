Arde un piso en la avenida Ricardo Carapeto de San Roque, en Badajoz
Al parecer, el fuego se ha originado en una habitación y se ha visto afectado parcialmente el salón de la vivienda
En torno a las 13.15 horas de este jueves los vecinos del número 85 de la avenida Ricardo Carapeto se han visto alertados por un incendio fortuito.
Según ha explicado la propietaria de la vivienda a este diario, se encontraban en el centro de salud cuando ha sido avisada por una empresaria que tiene un negocio en la misma avenida.
La principal hipótesis que maneja la familia es que el fuego se habría podido originar en una de las habitaciones del inmueble, concretamente, en una manta eléctrica que se habrían dejado conectada a la luz. Las propietarias están visiblemente afectadas por el suceso y por desconocer el alcance del incendio: “No nos han dejado entrar porque cuando hemos llegado ya estaban los bomberos dentro”, ha dicho la propietaria del inmueble.
Según el sargento que está hoy al mando del operativo de Bomberos, el origen se encuentra en una habitación y se ha visto afectado “parcialmente el salón”.
Pese a ello, el jefe de guardia asegura que la totalidad del inmueble se ha visto afectado por el humo, por lo que ve complicado que sea habitable.
La mitad de efectivos
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una autobomba y la autoescala -que finalmente no ha sido necesario utilizar- del parque municipal, una patrulla de Policía Nacional y dos de Local. Estos últimos efectivos para regular el tráfico de la zona.
Los bomberos han movilizado solo a cuatro efectivos y un sargento por la falta de personal disponible este jueves en el parque. Según el jefe de guardia, en estos casos lo normal es que sean 1o bomberos, más el sargento y el cabo los que trabajen en las tareas de extinción: "Hemos venido la mitad de los que deberíamos", ha denunciado.
