Santi García

VÍDEO | Un tesoro extraordinario de hace cuatro décadas se exhibe por primera vez en el Arqueológico de Badajoz

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz exhibe por primera vez el llamado 'Tesoro de Villanueva', un conjunto de monedas de oro de los siglos XVIII y XIX que, tras permanecer cuatro décadas custodiado y fuera de la vista pública, inicia una nueva etapa abierta a la ciudadanía. La consejera de Cultura, Victoria Bazaga, ha presentado la colección destacando que se trata de “un hallazgo de una riqueza tremenda” y de enorme valor histórico para Extremadura. Más información