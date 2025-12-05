R.P.

Vídeo | Primera oportunidad científica para dos jóvenes paceses

"Queremos que nuestra investigación tenga impacto real": la ilusión de dos jóvenes becados en Badajoz por la AECC. Abel Carrasco, estudiante de Biotecnología, participará en el programa de Prácticas de Laboratorio, acercándose a su sueño de ser investigador. La beca predoctoral permitirá a Ángela Altamirano investigar durante cuatro años la regeneración hepática en la Universidad de Extremadura