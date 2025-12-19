Badajoz gana 30 hectáreas tras debatir con Mérida los límites de sus términos municipales

El Ayuntamiento de Badajoz ha tratado por urgencia la modificación de los límites de su término municipal en el pleno ordinario del mes de diciembre. La concejala de Patrimonio del ayuntamiento pacense, Ana María Casañas, ha explicado el proceso técnico y administrativo que ha desembocado en la revisión de los límites territoriales entre Badajoz y Mérida, un procedimiento iniciado en 2021 y culminado este año tras varios meses de trabajo de una comisión de deslinde.

Según ha detallado la edil, se trata de un trámite "eminentemente técnico y cartográfico" cuyo objetivo ha sido "ajustar sobre el terreno lo que ya estaba recogido en actas históricas". Los legajos en los que se recogían las separaciones entre uno y otro municipio se remontan a más de un siglo lo que hace que la exactitud de los mismos fuera menores que en la actualidad.

Cuatro años de trámites

Casañas ha señalado que el procedimiento "no lo inicia el Ayuntamiento de Badajoz", sino que "los técnicos de Mérida son los que hacen la solicitud para la revisión de lindes entre los municipios", una solicitud que se remonta al año 2021. A partir de ahí, se pide un informe a la entonces Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, "que se pronuncia en agosto de 2024".

Ese informe técnico es el que motiva la creación de una comisión específica. "Los técnicos se pronuncian sobre lo que es la frontera norte y la frontera sur de la linde", ha explicado. En el análisis de los puntos, Casañas señala que en "todos los puntos se estaba de acuerdo". Sin embargo, detectaron "una serie de amojonamientos y de trazados entre dichos amojonamientos" donde surgían discrepancias "entre lo que decían los papeles y lo que había realmente en el campo". Los mojones son los hitos de piedra que marcan el límite de un territorio y otro.

El trabajo minucioso de la comisión

La concejala ha subrayado que estas discrepancias se deben, en buena medida, a que "los límites territoriales se establecieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX" y a que, desde entonces, "ha habido cambios" e incluso "errores en la transcripción de las actas históricas al duplicarlas o copiarlas". Por ello, se han analizado y actualizado los trazados entre los mojones cinco y 12, estos se encuentran en la zona norte de ambos términos municipales.

La comisión de deslinde fue constituida por la Dirección General de Administración Local de la Junta de Extremadura "tal y como establece la ley", en aplicación de la normativa estatal, autonómica y de un real decreto específico de Extremadura. Este grupo de trabajo estuvo compuesta por técnicos de la administración autonómica, así como de miembros de ambos ayuntamientos.

Durante las reuniones, el trabajo se centró en analizar "punto por punto" cada discrepancia. "Lo que se nos ponía sobre la mesa era la diferencia entre lo que había en los documentos y lo que se veía sobre el terreno", ha señalado. En ese proceso, aseguró, "en todo momento nos hemos fiado de los técnicos", tanto de la Dirección General como de los topógrafos y del Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura, "que son los que nos han ido marcando los puntos de referencia".

La comisión mantuvo varias reuniones, comenzando la primera el "7 de mayo", hasta que finalmente "el 15 de septiembre" se alcanzó un acuerdo definitivo. "Ese día firmamos el acta, que es consensuada por todos los integrantes de la comisión", afirmó la concejala.

Badajoz gana 30 hectáreas

Una vez firmado el documento, se abrió un periodo de información pública para la presentación de "alegaciones o sugerencias", tanto por parte de técnicos municipales como de "los propietarios colindantes". El siguiente paso, explica Casañas, será que "los ayuntamientos implicados, Mérida y Badajoz, ratifiquen en pleno ese acta como documento jurídico constitutivo confirmatorio del deslinde". Tras esa ratificación, como ya ha ocurrido en el pleno pacense, se procederá a "las correcciones pertinentes en Catastro y en el Registro".

Finalmente, la concejala apunta que, como resultado del proceso, "Badajoz ha ganado terreno", aunque matizó que se trata de "unas 30 hectáreas". En cualquier caso, insiste en que el objetivo no era ganar o perder superficie, sino "poner cartográfica y topográficamente bien los hitos" para que el límite municipal "se ajuste a la realidad física del terreno".