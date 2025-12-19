Reunirse en Navidad sí, pero a mesa puesta: Cada vez más pacenses compran comida para llevar

La gente visita supermercados con frecuencia e invierte gran parte de su capital económico en los mejores productos. El bajón económico que sufre el bolsillo durante las fiestas es notable pero no es lo único que hace mella en la población pacense. El estrés y la ansiedad porque todo esté perfecto y llegue a tiempo para las veladas navideñas, se dispara durante estas fechas.

Es por ello que las comidas preparadas cobran cada vez más importancia. La gente compra entrantes o algún que otro plato fuerte para poder dedicarle más tiempo a otros y optimizar mejor su tiempo. Una comida que llega perfectamente a tiempo a la mesa, reduciendo el estrés y la necesidad de cumplir unas expectativas.

Los trabajadores de los locales hablan

Algunos locales de comida preparada cuentan su experiencia. Jorge González, trabajador en el local Teicawei, en la calle Santo Domingo, habla sobre la situación, "hay un aumento en la demanda normalmente siempre que es festivo, así que ahora que ya entra la Navidad, también está suciediendo". Este tipo de establecimientos se preparan para trabajar más que nunca durante estas fechas, y lo que la gente se cuestiona, es si en su menú existe alguna variación especial. "Llevamos cuatro años abiertos. Los tres anteriores sí que hemos realizado comidas más especiales de cara a la Navidad. Sin embargo, este año nos hemos ceñido al catálogo habitual. En los encargos se ofrecen las comidas más demandadas porque funcionan bastante bien", declara Jorge González.

Este tipo de reservas las realizan todo tipo de públicos, sin embargo, "es complicado ver personas de menos de 35 años encargando este tipo de comidas", justifica el trabajador.

Por otro lado, Roberto González propietario de El Pollo Asado, en la calle Díaz Brito, también confirma "un exceso en la demanda durante estos días". En cambio, sí que tiene un oferta especial para la época navideña. "Cada año metemos platos nuevos porque sabemos que funciona bien, algunos por ejemplo como codillos, carrilleras... entre otros". Defiende que añadir este tipo de platos funciona muy bien en su negocio. "Recibimos muchos pedidos y hay algunos incluso que llaman desde fuera para tener el menú resuelto", afirma Roberto González.

"Cada año metemos platos nuevos porque sabemos que funciona bien, algunos por ejemplo como codillos, carrilleras... entre otros" Roberto González — Trabajador del local El pollo asado

¿Los precios varían por ser festivo?

Ambos propietarios argumentan que "los precios no aumentan por ser festivo" y que intentan mantenerse en la línea con los presupuestos de todo el año. "Es cierto que también depende del tipo de plato y elaboración que pida la gente. En navidad suelen realizar pedidos en los que prima un prodcuto de mayor calidad y es por ello que igual la ración sale más cara. No es la festividad, es la calidad del producto", comenta Jorge González.

Las comidas preparadas se reafirman como el comodín para muchas familias. La calidad y el precio van de la mano y en muchos hogares se agradece liberar un poco de estrés con algún que otro platpo de comida preparada. Si las prisas pueden contigo, este tipo de comidas pueden ser una muy buena opción para salvar las navidades.