El comercio en Badajoz ya trabaja en el Carnaval: "Supone un impulso importante"

A falta de un par de meses para que dé comienzo el Carnaval de Badajoz 2026, los comercios y negocios locales de la ciudad viven los meses más intensos en plena Navidad. Las comparsas, a partir de septiembre u octubre, con el diseño del traje y temática ya planteada, comienzan a buscar cómo confeccionar sus trajes por lo que ahí tienen los primeros contactos con los establecimientos.

En Tres Banderas, Juan Chen, encargado de la tienda con sede en el Polígono El Nevero, reconoce que este periodo sigue siendo uno de los motores de ventas más importantes del año. "El Carnaval es una de las fiestas más grandes de Badajoz y para nosotros supone un impulso importante, sobre todo por el trabajo con las comparsas", asegura. Muchas de las comparsas que desfilan en la festividad en febrero "confían en nosotros para adquirir los materiales con los que crean sus trajes cada temporada", cuenta.

Sin embargo, Chen admite que hay una tendencia negativa que están observando en los últimos años. "La venta por Internet nos ha afectado. Muchas fábricas venden directamente al público y cuesta competir, pero seguimos con la confianza de muchos clientes pacenses", confiesa.

En el mismo local, Lola es la encargada del área de mercería. Explica que todo "comienza en septiembre". Ahí, "los pedidos empiezan a dispararse: telas, hilos, lana, adornos... de todo, tenemos de todo", sostiene. Las demandas varían según los diseños de cada comparsa. "Antes, por ejemplo, se pedía mucha puntilla. Ahora más otro tipo de tela. Depende de lo que decidan hacer". Su labor consiste en gestionar encargos y abastecer materiales. En ocasiones debe recurrir directamente a China cuando se quedan sin existencias. "Trabajamos con 20 o 30 comparsas. Si algo no lo tenemos aquí, lo buscamos", indica. Para ellos, la temporada con las comparsas se cierra en enero, y comienzan los pedidos individuales y más personales para el Carnaval.

A día de hoy, en su tienda se pueden ver pedidos en cajas, preparados para que comparsas como La Kochera, El Vaivén, Las Monjas o Makumbas vayan a recogerlas.

La tradición textil se vive más en Tejidos Murga, un comercio pacense con más de un siglo de historia situado en la plaza de España. Su dueña, María Lourdes Daza, confirma que las comparsas y murgas también llaman a su puerta desde septiembre y trabajan únicamente con telas. "Tenemos todo tipo de telas, pero cada año va cambiando la tendencia. Las comparsas suelen solicitar tejidos elaborados. Sin embargo, el público de la calle busca más el foamizado porque permite trabajar más rápido, también para los desfiles de los niños en los colegios", apunta. Según su punto de vista, Carnaval es "una de las épocas más fuertes del año, el volumen de trabajo es grande. Ayuda a cerrar el ejercicio anual".

En Galerías Madrid, tienda de tejidos y telas en la Avenida Madrid-Lisboa, el dependiente Diego Prieto corrobora el intenso movimiento que experimenta el negocio en estas fechas. "Desde mediados de octubre esto se llena. Badajoz vive muchísimo el Carnaval y lo notamos". Detalla que el flujo de trabajo es contaste y diverso, desde comparsas que realizan grandes pedidos hasta grupos de amigos que buscan telas concretas para elaborar sus disfraces. El ritmo es exigente. "Abrimos a las diez y desde ese momento es un no parar. Colocamos, recomendamos telas y atendemos los encargos", declara. Los pedidos de las comparsas se prolongan hasta principios de año.

Todos los establecimientos concuerdan en que el Carnaval ya está en pleno apogeo en sus negocios. A pesar de que el carnavalero de a pie aún no ha empezado a pensar en sus disfraces, los grupos ya han recogido sus materiales de los establecimientos. Todo aquello que que no se ve ya está en funcionamiento para que la fiesta más multitudinaria de la región pueda dar el pistoletazo de salida en el mes de febrero.