Estanco72, grupo musical de Badajoz: «En la música todo llega si te esfuerzas lo suficiente»

¿Qué es ‘Estanco72’ y quiénes son las personas que lo componen?

Somos tres buenos amigos, amantes de la música, que tiene un mismo objetivo. ‘Estanco72’ es un grupo musical con base en Badajoz que rescata, en su mayor parte, el R&B de los 2000 y lo fusiona con el pop y estéticas urbanas actuales. Nuestra peculiaridad es que todo lo llevamos y es creado por nosotros tres. Producciones, canciones, mezclas...

¿Cuál fue el origen de este grupo?

Hace dos años, los tres nos encontrábamos en Madrid estudiando un máster de producción musical y teníamos muy buena relación. Un día, sentados en este bar, dijimos: ¿por qué no nos juntamos para tocar? Y nos juntamos al día siguiente y para nuestra sorpresa, nos gustó tanto el resultado que incluso creamos nuestra primera canción, que posteriormente ganaríamos un concurso con ella. Desde ese día no nos hemos separado. Al principio éramos cinco, pero con el paso del tiempo nos hemos quedado solo los tres.

¿Por qué volvisteis a Badajoz?

Una larga historia. La resumiremos en que no salieron las cosas en Madrid. Parecía que todo iba a ir bien, pero al final no fue así por varios motivos y decidimos volver a casa. Fue lo mejor que pudimos hacer. En cuatro meses aquí hemos hecho mucho más que en dos años allí. Se ha notado que cuando hemos empezado a gestionarlo todo nosotros, todo ha empezado a moverse muchísimo mejor.

¿Y en ese momento empezaron los conciertos?

Correcto. Gracias a varios contactos y amigos, pudimos empezar a mostrar nuestra música. Fuimos al micro abierto, tocamos en la Noche en Blanco en el ‘Secret Show’ de Sobremesa, en Los Santos de Maimona ofrecimos un pequeño concierto que tuvo muy buena acogida, hasta que llegó noviembre, donde hemos dado un gran salto, con nuestro primer concierto oficial en la sala La Santa, la participación en el Badafest y la oportunidad de ser los teloneros de Sanguijuelas del Guadiana.

¿Cómo habéis vivido ese mes de noviembre?

Nervios, muchos nervios. Pero con una alegría inmensa por nuestras actuaciones y sobre todo, por la acogida y feedback recibido. El Badafest era una oportunidad para darnos a conocer ante el público pacense. Y el concierto con Sanguijuelas del Guadiana no podríamos definirlo con palabras. Son oportunidades que no se pueden dejar pasar. En La Santa, además de ser nuestro primer concierto oficial en Badajoz, también era la presentación nuestro primer disco, ‘El Dorado’, y lo recordamos con mucho cariño.

Háblenme de ‘El Dorado’.

Aún sigue en producción. Seguimos creando y mezclando. Ahora mismo cuenta con 20 canciones, que encabeza la también titulada ‘El Dorado’. Fue de las primeras que hicimos y es un temazo. Hemos intentado rehacerla como 3 o 4 veces y siempre nos quedamos con la versión original. ‘El Dorado’ hace referencia a las cosas brillantes de la mente. Esas que idealizamos en nuestro día a día, como recuerdos, personas, o las metas que tenemos. El disco va de eso, de perseguir nuestros ideales.

¿Les ha resultado difícil sacar adelante este grupo musical desde cero?

Cuando tu idea es la misma y tienes los mismos objetivos todo es mucho más fácil. Aún así, hemos podido sacar adelante este proyecto gracias a que le hemos echado muchas horas y puesto mucha energía. Nuestro día a día se centra en la música. Siempre estamos componiendo, produciendo y mezclando. Para crear necesitas inspiración. Y la inspiración no te viene de la nada. Te viene, sí, pero para que te venga tienes que estar funcionando y con la cabeza en la música.

¿Qué se necesita para dedicarse a la música?

Ganas, trabajo, esfuerzo y que te guste lo que haces. No es necesario tener un don. Todo se puede aprender. Por ejemplo, nuestro cantante, Felipe, no es cantante. Es guitarra. Para destacar se necesita un nivel vocal muy alto, por lo que se lo tomó muy en serio y se puso a practicar para alcanzar ese nivel. En la música todo llega si te esfuerzas lo suficiente.