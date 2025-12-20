La patrona de Badajoz regresará a su ermita el 23 de diciembre

La Virgen de la Soledad regresará a su ermita el próximo 23 de diciembre. La imagen de la patrona de Badajoz permanece desde el pasado 9 de noviembre en la iglesia de San Agustín, a donde fue trasladada mientras se llevaban a cabo los trabajos de reparación de la puerta de su templo, que están a punto de finalizar.

La hermandad acaba de anunciar su vuelta la víspera de Nochebuena, a las 18.30 horas, tras 45 días fuera de la ermita, que ha estado cerrada al culto durante este tiempo.

Los trabajadores de la empresa Portón y Postigo han iniciado este martes los trabajos previos para la colocación definitiva de la puerta, que presentaba importantes desperfectos y urgía arreglar, para que el próximo martes todo esté listo para recibir a la Soledad. De hecho, las deficiencias se habían agravado tanto en los últimos meses que ya no era posible ni abrirla. Esta ha sido la primera gran reparación a la que se ha sometido desde que se instaló en 1955.

La hermandad de la Soledad, que invita a hermanos y devotos a acompañar a la Virgen en su regreso a 'casa', ha agradecido a la parroquia de San Agustín su acogida durante este mes y medio y "su cariñoso trato".

Apertura simbólica por parte del arzobispo

El hermano mayor, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, ha explicado que tras el sencillo cortejo desde la iglesia de Santa María a la ermita, el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, será el encargado de la apertura simbólica de la puerta, tras lo que la Virgen volverá a ocupar su camarín y se podrá volver a contemplar "durante las 24 horas del día los 365 meses del año" a través de las cristaleras de la puerta.

Aprovechando este acto, al que también está previsto que asista el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se inaugurará la iluminación ornamental exterior del templo, que ya estaba obsoleta y se ha renovado.