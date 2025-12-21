Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El hospital Universitario de Badajoz, referente nacional en el tratamiento de una enfermedad ultra rara que afecta a niños

El centro pacense logra una certificación que reconoce la excelencia asistencial frente al síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa)

Entrega del reconocimiento.

Entrega del reconocimiento. / CEDIDA

Irene Rangel

Irene Rangel

Badajoz

El hospital Universitario de Badajoz ha sido distinguido con la prestigiosa certificación QualiSHUa. Este reconocimiento lo orotga la Sociedad Española de Calidad Asistencial y avala la excelencia en la atención al síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa), una patología ultra rara de elevado impacto clínico que afecta de forma grave a los riñones y a otros órganos vitales.

Con este sello, el servicio de Nefrología del centro, liderado por el doctor Nicolás Roberto Robles Pérez-Monteoliva, se convierte en el tercero de toda España en alcanzar el nivel Avanzado de esta certificación, un hito que sitúa al hospital pacense a la vanguardia nacional en el abordaje de esta compleja enfermedad.

La entrega del certificado tuvo lugar en un acto institucional en el que participaron Antonio Torres Olivera, en representación de SECA, y María Pilar Martín López, de Alexion, AstraZeneca Rare Disease, compañía que ha colaborado en el desarrollo de la norma junto a distintas sociedades científicas.

Un estándar de calidad exigente

La norma QualiSHUa cuenta con el aval de entidades científicas y profesionales de primer nivel.

El modelo de certificación evalúa un total de 31 criterios, que abarcan desde la cualificación del equipo multidisciplinar hasta los recursos disponibles, los procedimientos clínicos, la comunicación con los pacientes y los resultados asistenciales. Todo ello con el objetivo de garantizar una atención segura y de máxima calidad a personas que, en su mayoría, son niños y adultos jóvenes.

No en vano, el SHUa presenta una incidencia estimada de 0,11 casos por millón de habitantes en Europa, con una prevalencia de 3,3 casos por millón en menores de 18 años, lo que convierte su diagnóstico y tratamiento en un auténtico reto para el sistema sanitario.

Una enfermedad ultra rara y grave

El síndrome hemolítico urémico atípico es una enfermedad de origen genético en muchos casos, caracterizada por el daño progresivo de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que provoca la formación de coágulos y una afectación severa de órganos vitales, especialmente los riñones. Aproximadamente el 60% de los casos se manifiestan antes de los 18 años, aunque también puede aparecer en adultos jóvenes.

La obtención de esta certificación supone no solo un reconocimiento al trabajo del equipo del hospital Universitario de Badajoz, sino también una garantía adicional para los pacientes y sus familias, que encuentran en el centro un entorno asistencial altamente especializado para hacer frente a una de las enfermedades más complejas y menos frecuentes del ámbito nefrológico.

TEMAS

