El Museo Etnográfico de Olivenza crea su propio juego de cartas.

Buenas noticias para los aficionados a los juegos de mesa. En el Museo Etnográfico Extremeño González Santana de Olivenza se han dado cuenta de que la mejor forma de aprender es divertirse, y por ello ha creado una iniciativa para unir aprendizaje, buena salud mental, cultura y diversión.

El juego de cartas y memoria 'Emparejando piezas' es el nuevo recurso didáctico ideado por los trabajadores del mismo. Con el objetivo de poner en valor su patrimonio y a fomentar el conocimiento histórico de manera lúdica, este nuevo juego ya es una realidad y está listo para ver la luz.

Creado por el equipo de didáctica del museo

Este juego, desarrollado por el Equipo de Didáctica del museo, consta de 76 tarjetas que forman 38 parejas, cada una con una imagen de piezas del museo y su denominación en la parte inferior. El propósito es que jugadores de todas las edades —individualmente o en compañía— entrenen su capacidad de concentración y memoria, al tiempo que descubren colecciones y objetos que forman parte del rico legado etnográfico de Olivenza.

La dinámica del juego es sencilla y accesible: las cartas se colocan boca abajo sobre una superficie plana, y cada participante, por turno, levanta dos cartas tratando de encontrar parejas iguales. Si las cartas coinciden, el jugador las conserva y vuelve a jugar; si no, se vuelven a colocar boca abajo y pasa el turno al siguiente participante. El juego concluye cuando se han hallado todas las parejas, y gana quien haya reunido más tarjetas.

Más allá de ser un entretenimiento, 'Emparejando piezas' se concibe como una herramienta didáctica que puede ayudar a visitantes del museo, escolares, familias y público en general a relacionarse con la colección de forma activa y divertida. De esta manera, se potencia no solo el aspecto lúdico sino también la difusión del patrimonio cultural local y el aprendizaje participativo.

Un nuevo logro para el centro

El Museo Etnográfico Extremeño González Santana es reconocido por su labor de conservación y exhibición del legado material e inmaterial de la región, con salas dedicadas a la vida cotidiana, la industria tradicional, la música, la escuela o la juguetería, entre otras colecciones. Además, es punto de encuentro de forma periódica para amantes de la historia porque cada mes le dan relevancia a una pieza concreta.

Con la incorporación de este juego, el centro refuerza su compromiso con la didáctica cultural y con la creación de actividades y materiales que atienden a distintos públicos.