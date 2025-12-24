La Patrona de Badajoz regresa a su casa

A las puertas de la Navidad, nunca mejor dicho, aunque no es Semana Santa ni se celebra el día de la Patrona, este martes ha habido una procesión en el Casco Antiguo de Badajoz. La Virgen de la Soledad ha sido portada en andas hasta su ermita, en la plaza que lleva su nombre, desde la iglesia de San Agustín, donde ha permanecido 45 días, mientras era restauraba la doble puerta de su 'casa'. Unas andas sencillas, con tan solo un adorno floral en el frontal, de margaritas y claveles blancos.

Cuando la imagen ha alcanzado la plaza, a hombros de 18 hermanos que se iban cambiando durante el recorrido, todo estaba oscuro. Desde la puerta de su ermita se veía su silueta y se escuchaba a la Banda del Resucitado, que la ha acompañado durante el corto recorrido. El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, esperaba dentro, acompañado de Emilio Vázquez, presidente de Fundación CB, que ha sufragado el gasto de la restauración del portón: 20.000 euros.

Una hora ha durado el recorrido, que ha contado con la presencia de los hermanos mayores de otras cofradías de la ciudad.

Cuando la Virgen ya estaba frente a la puerta de su ermita, con la plaza aún a oscuras, se ha encendido la nueva iluminación ornamental de la fachada, que también se ha estrenado. Primeros aplausos. El arzobispo ha procedido a bendecir la puerta, acompañado del párroco de San Agustín, Manolo Ruiz, el alcalde, Ignacio Gragera, el hermano mayor, Francisco Javier Gutiérrez, y Emilio Vázquez. Y se han abierto las puertas. Segundo aplauso. Los portadores han girado a la imagen para que acceda al interior mirando a sus fieles, que la han acompañado hasta que ha vuelto a entrar en su casa. Terceros aplausos. La Soledad ya está en su ermita.