DIEGO RUBIO/REBECA PORRAS

¿Qué piden los niños de Badajoz a los Reyes Magos? Tecnología y pantallas, cada vez más presentes

Juguetes clásicos que resisten al paso del tiempo, tecnología cada vez más presente y un deseo común que se repite año tras año: la ilusión. Así son las cartas que los niños de Badajoz han hecho llegar a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en los días previos a la noche más mágica del año. Desde el sector juguetero local señalan que estos días previos a Reyes se mantiene una fuerte demanda de productos clásicos. "Hay modas que van y vienen, pero hay juguetes que se demandan siempre como las Nancy o los Lego", explica José Píriz, el encargado de la juguetería Bustamante de la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, que también cuenta que, este año, el boom está siendo todo lo relacionado con la película de Las guerreras K-pop.