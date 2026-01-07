Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaCabalgataBase aéreaBebés PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin
VIDEO | La murga de Badajoz A Contragolpe volverá a pisar las tablas del López con "ilusión renovada" y tres componentes nuevos

VIDEO | La murga de Badajoz A Contragolpe volverá a pisar las tablas del López con "ilusión renovada" y tres componentes nuevos

La Crónica de Badajoz

VIDEO | La murga de Badajoz A Contragolpe volverá a pisar las tablas del López con "ilusión renovada" y tres componentes nuevos

La Crónica de Badajoz

RRSS WhatsAppCopiar URL

La murga A Contragolpe volverá a pisar este Carnaval las tablas del Teatro López de Ayala durante la celebración del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz, que arrancará el próximo 3 de febrero. Un regreso especialmente significativo para la agrupación, que afronta esta edición con algunos cambios pero la misma esencia que les ha acompañado desde su debut en 2011. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents