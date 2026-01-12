Santi García

VIDEO | Las imágenes del registro policial en la casa de la madre del detenido por el crimen en la barriada de Cerro de Reyes en Badajoz

Mientras el detenido continúa en comisaría, la policía ha llevado a cabo, a petición de los investigadores, un registro domiciliario en la vivienda de la madre del presunto autor, concretamente en la calle Santa Luisa de Marillac, que es precisamente donde, el pasado 6 de enero, una niña de 15 años que circulaba en bicicleta fue golpeada por un vehículo. Tras el atropello, como ya informó este diario, se produjo un momento de gran tensión entre los familiares de la menor y el conductor del coche, hasta el punto de que una persona llegó a efectuar un disparo contra el vehículo. Más información